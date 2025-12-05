Siete detenidos, 70 kilos de droga sintética y 1.200 plantas de marihuana: cae una banda de narcos en Barcelona, Badalona y Rubí

Los Mossos d'Esquadra hicieron este jueves 14 entradas y registros en Barcelona, Badalona y Rubí para desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de droga. En el operativo hay siete detenidos que pasarán a disposición judicial en las próximas horas. La investigación comenzó el pasado febrero cuando los Mossos descubrieron a esta banda de narcos que operaba desde el distrito de Sant Andreu de Barcelona distribuyendo marihuana y hachís.

Tras varias indagaciones descubrieron que la banda tenía varios domicilios en poblaciones del área metropolitana en los que almacenaba importantes cantidades de droga además de cultivar seis plantaciones de marihuana. También distribuía estas sustancias a otros traficantes y a consumidores en el mercado ilegal.

Las seis plantaciones de marihuana estaban completamente equipadas con bombillas de sodio, pantallas, transformadores, ventiladores, aires acondicionados y extractores, así como multitud de utensilios para la manipulación, pesaje y dosificación de droga.

En las 14 entradas y registros los agentes encontraron 60 kg de éxtasis (MDMA), 10 kg de ketamina, 1,5 kg de metanfetamina, 18,5 kg de marihuana, 550 gramos de hachís, 550 gramos de cocaína, 300 gramos de speed, 1.234 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento, dos armas de fuego cortas y una escopeta recortada con munición, 63.975 euros en efectivo, una furgoneta de carga, dos turismos y tres motocicletas.