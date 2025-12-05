Un policía municipal dispara contra un hombre que le atacaba con una sierra

Un agente de la Policía Municipal ha disparado este jueves contra un hombre que lo atacaba con una sierra manual en Girona.

El suceso se ha producido delante de la parroquia de Sant Pau, en el barrio del mismo nombre, hacia las nueve de la mañana. Vecinos han alertado a los agentes de que el hombre estaba talando un árbol que se encuentra en la acera.

Cuando la policía ha llegado, a pesar de sus órdenes para que desistiera, el hombre los ha atacado con la sierra.

Ante la situación y al percibir que su vida podía peligrar, el agente ha hecho uso del arma reglamentaria y le ha disparado en la mano. Según la concejala de Convivencia y Seguridad, Sílvia Aliu, el agente "le ha disparado dos tiros, uno de los cuales le ha herido la mano, lo que ha hecho que dejara el arma en el suelo".

El hombre ha resultado herido leve y ha sido evacuado por el SEM al hospital Josep Trueta, donde permanece custodiado por la policía. Ha quedado detenido como presunto autor de un delito de atentado contra los agentes de la autoridad. El hombre ha sido atendido de la herida en la mano en Urgencias del Trueta y no se prevé su ingreso, apuntan fuentes sanitarias.

La investigación del suceso ha sido asumida por los Mossos d’Esquadra, ya que se trata de un incidente con arma de fuego. La zona ha quedado totalmente acordonada mientras la policía científica y los investigadores recogían pruebas y muestras. De hecho, en la zona, los agentes han marcado dónde se han producido los disparos y su trayectoria, entre otros detalles.

Conocido en el barrio

El detenido, de 53 años, es conocido en el barrio. Según Aliu, "desde 2014 tiene una incapacidad permanente detectada y está incluido en la red de salud mental del IAS". El individuo ya había sido detenido previamente y cuenta con cinco antecedentes policiales vinculados a su salud mental, con los altibajos que presenta, ha añadido la concejala.

Por parte de la Policía, se ha activado asistencia psicológica para el agente afectado y su compañero. Paralelamente, se están finalizando las diligencias correspondientes, y el caso continúa en manos de los Mossos d’Esquadra.