Investigación

Localizan sin vida a dos hermanos en una casa en Lugo

Fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma tras llevar varios días sin verlos

Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo.

Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. / GUARDIA CIVIL

EP

Dos hermanos han sido localizados sin vida este viernes en su vivienda en el municipio lucense de Ribadeo (Lugo), concretamente en la zona de As Barreiras.

Según han informado fuentes conocedoras del suceso consultadas por Europa Press, fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma tras llevar varios días sin verlos. Por ello, todo apunta a que los dos varones llevaban varios días fallecidos.

Hasta el domicilio se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil a la espera de que la autopsia determine la causa de los fallecimientos.

