Detenida una pareja por matar a un hombre en 2024 y ocultar su cadáver en la fosa séptica de una casa en Sant Jaume de Domenys

Agentes de la Unidad de Personas Desaparecidas de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre, de 69 años, y a una mujer, de 48, acusados de la muerte y posterior ocultación del cadáver de un hombre de 50 años, que había sido pareja sentimental de ella, el 14 de julio de 2024 en una vivienda de Sant Jaume de Domenys (Baix Penedès). Están acusados de un delito de homicidio.

Los familiares de la víctima denunciaron su desaparición el 23 de julio del año pasado en la comisaría de Viladecans. Sin embargo, al existir indicios de que la desaparición fue en Sant Jaume de Domenys, ya que el sospechoso residía allí, fueron los Mossos d'Esquadra de El Vendrell los que iniciaron una investigación por esta desaparición sin causa aparente.

En el momento de los hechos el hombre tenía 50 años. El caso acabó en la Unidad Central de Personas Desaparecidas que abrió diferentes líneas de investigación desde la perspectiva criminal al sospechar que no se trataba de una desaparición voluntaria.

Tras más de un año de investigación, los agentes encontraron indicios suficientes que apuntan a los dos detenidos, un hombre y una mujer que cuando desapareció la víctima mantenían una relación sentimental.

Antes de eso, la sospechosa había sido pareja sentimental de la víctima hasta el 2022 cuando ella se separó y lo denunció por malos tratos, según han explicado los Mossos. Los agentes arrestaron a inicios de esta semana a los sospechosos.

Los detenidos pasaron este jueves por la mañana a disposición del Juzgado de Instrucción 5 de El Vendrell. Tras su declaración ante el juez se pudo localizar y recuperar el cadáver de la víctima. Estaba dentro de una fosa séptica de una casa donde había vivido el investigado en Sant Jaume de Domenys desde el 14 de julio de 2024, fecha en que supuestamente acabaron con su vida.

Para poder localizar el cuerpo los Mossos formaron un equipo integrado por los investigadores de la DIC, la Policía Científica, la Brigada Móvil y la Unidad de Subsuelo. Fueron estos agentes los que recuperaron el cadáver al estar entrenados y equipados para trabajar en espacios con atmósfera peligrosa. Des de Mossos se remarca que este tipo de actuaciones comporta riesgos importantes, especialmente por la posible falta de oxígeno y la presencia de gases tóxicos.