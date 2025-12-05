Detenido un suplantador que hacía exámenes de conducir por otras personas y tenía cinco órdenes de búsqueda

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la UNIS-GIAT del Subsector de Tráfico de Cáceres, han detenido a un hombre de 45 años tras presentarse a un examen de conducir utilizando el DNI de otra persona. Los hechos ocurrieron en el aula de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cáceres, donde debía examinarse el verdadero aspirante.

La intervención se produjo en el marco de la colaboración habitual de la Unidad de Investigación y Análisis de Tráfico con la Dirección General de Tráfico (DGT). Los agentes comprobaron que el hombre intentaba realizar la prueba suplantando la identidad del candidato oficial.

Durante la investigación, los agentes determinaron que ya había cometido un hecho similar el pasado mes de septiembre en Alzira (Valencia), donde también se presentó para examinarse en nombre de otra persona. Por ese motivo, además, era buscado por las autoridades.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado competente en Cáceres. Además del presunto delito de falsedad documental, sobre él pesaban cinco requisitorias judiciales de búsqueda, detención y personación dictadas por juzgados de Murcia, Córdoba, Puertollano, Ávila y Alcalá de Henares, relacionadas también con delitos de usurpación de estado civil y falsedad.

La Guardia Civil recuerda el riesgo que supone este tipo de prácticas, ya que permite intentar obtener permisos de conducir sin haber adquirido los conocimientos necesarios para manejar vehículos a motor y ciclomotores, comprometiendo la seguridad vial.

Qué implica suplantar la identidad en un examen de conducir

Suplantar la identidad en una prueba oficial (como el examen teórico o práctico del permiso de conducir) es un delito tipificado en el Código Penal español, y está considerado una de las infracciones más graves relacionadas con la obtención fraudulenta del permiso de circulación.

Delito de falsedad documental

Cuando una persona intenta examinarse usando el DNI, NIE o pasaporte de otra, se considera falsedad documental (artículos 390 y siguientes del Código Penal). Posibles penas: prisión de 6 meses a 3 años, multa económica, antecedentes penales y pérdida de posibilidad de examinarse durante un tiempo (decisión de la DGT según el caso)

Delito de usurpación de estado civil

Si la persona se hace pasar por otra para obtener un beneficio, como el permiso de conducir, puede añadirse el delito de usurpación de estado civil (art. 401 CP). Posibles penas: prisión de 6 meses a 3 años.

Consecuencias para quien presta su DNI

La persona que cede su documento de identidad también incurre en delito: cooperación o participación en la falsedad documental, multas o penas de prisión según grado de colaboración. Y responsabilidad civil si hay daños derivados (por ejemplo, en caso de accidente posterior).

Además de las penales, la DGT puede imponer sanciones: inhabilitación temporal para volver a examinarse, anulación del proceso y pérdida de tasas y apertura de expediente sancionador. La Guardia Civil y la DGT subrayan que esta conducta supone un riesgo real: personas sin conocimientos teóricos pueden obtener el permiso, aumenta la probabilidad de accidentes y dificulta la trazabilidad y control de conductores.

Estos casos suelen estar vinculados a: personas que no logran aprobar el examen y pagan a terceros, redes organizadas que se lucran ofreciendo "exámenes por encargo" e intercambio de documentos entre conocidos.

Cómo lo detectan las autoridades

Las unidades UNIS-GIAT de Tráfico usan: sistemas de comprobación manual del DNI, revisión biométrica y fotográfica, cruce de datos de citaciones y seguimiento de personas con múltiples convocatorias sospechosas. La DGT y la Guardia Civil detectan varios casos al año, normalmente aislados pero graves por su impacto en seguridad vial y fraude documental.