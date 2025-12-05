Sucesos
Detenido un fugitivo que estafó 748.000 euros en Marruecos y que se escondía en Maçanet de la Selva
La justicia marroquí emitió la orden de busca y captura con extradición en 2024
Un asesino, conocidos narcos y violadores: la Policía pide ayuda para detener a los 10 fugitivos más buscados en España
Agentes de la Comandancia de Girona de la Guardia Civil detuvieron en Maçanet de la Selva el pasado 26 de noviembre a un hombre de 38 años y de nacionalidad marroquí, que estaba buscado por la Interpol por un presunto delito de estafa. Tenía en vigor una orden internacional de busca y captura, con solicitud de extradición incluida, emitida a inicios del año 2024 por Marruecos.
El sospechoso está investigado en este país por presuntamente estafar más de 748.000 euros a varias víctimas. El sospechoso se escondía en esta localidad de la demarcación de Girona.
La Guardia Civil detectó su presencia y tras constatar que tenía una orden de busca y captura en vigor preparó un minucioso operativo policial para detenerlo. Contaron con el apoyo de efectivos de la Policía Local de Maçanet.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Girona, encargada de la investigación, entregó hace unos días al detenido al Juzgado Central de Instrucción número 4 de Madrid, en la Audiencia Nacional, para que fuera extraditado a Marruecos.
