En Los Barrios
Cuatro guardias civiles heridos tras ser embestidos por un vehículo en Cádiz
Los hechos tuvieron lugar cuando dos vehículos fueron descubiertos mientras cargaban tabaco en la orilla del río Palmones, en el municipio de Los Barrios
EFE
Cuatro guardias civiles han resultado heridos en la madrugada de este viernes tras ser embestidos por un vehículo que se encontraba alijando tabaco en la localidad gaditana de Los Barrios.
Según han informado a EFE fuentes policiales, los hechos se produjeron la pasada madrugada, cuando una patrulla de la unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Algeciras observó a dos vehículos que se encontraban cargando tabaco en la orilla del río Palmones.
Al llegar a la zona, varios agentes se apearon de la patrulla, momento en el que el vehículo que se encontraba cargando el tabaco se dio a la fuga, intentando embestir en su huida a uno de los agentes, causando un claro peligro sobre su vida.
Finalmente, en su huida embistió a uno de los vehículos del Instituto Armado, dejando heridos en total a cuatro agentes.
En una posterior persecución, el conductor del vehículo ha sido detenido.
