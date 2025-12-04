Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detienen al jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación contra el tráfico de drogas

Detienen al jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid.

Detienen al jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid. / EFE

EFE

Valladolid
El jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid ha sido detenido este jueves en una operación desarrollada por el departamento de Asuntos Internos de Madrid, han informado a EFE fuentes próximas al caso.

El operativo dispuesto ha abarcado, además, el precinto de parte de algunas zonas de la Comisaría de Delicias de Valladolid en la que trabaja el arrestado.

Asuntos Internos está también tomando declaración a otros policías como testigos dentro del dispositivo establecido, al parecer relacionado con el trafico de drogas, sin que por el momento hayan trascendido más detalles acerca de una operación que continúa abierta.

La jueza deja en libertad al anestesista de la clínica dental de Valencia

El misterio en torno al destino de Mari Trini y su bebé continúa: la Policía Nacional concluye que no hay restos humanos en la balsa de Berbes

Absueltos dos mossos acusados de ayudar a colocar cocaína a un estibador del puerto de Barcelona

Localizado el cadáver de un pescador recreativo en el delta del Ebro, desaparecido desde el miércoles

Un bebé que no puede descansar en paz: su madre y su tía litigan por su tumba medio siglo después de que falleciera

Investigan la muerte de una pareja irlandesa en Alicante

