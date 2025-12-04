Hoy empieza la campaña
Investigación
Detenidos una mujer y su pareja por la muerte del hijo de ella, de 4 años, en Almería
El cadáver del pequeño fue encontrado en la noche del miércoles en una playa del municipio almeriense de Garrucha
EFE
Sevilla
Una mujer y su actual pareja han sido detenidos en Almería por la muerte del hijo de ella, un niño de 4 años, cuyo cadáver fue encontrado en la noche del miércoles en una playa del municipio almeriense de Garrucha, según han informado este jueves a EFE fuentes cercanas a las investigación.
Fuentes del Ayuntamiento de Garrucha han explicado de que, sobre las 22:30 horas, se recibió aviso sobre la desaparición de un menor y se activó una búsqueda por parte de Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil.
Las fuentes próximas a la investigación han añadido que la madre del menor y su actual pareja son las dos personas detenidas.
