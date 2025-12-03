El teléfono de emergencias 112 habilita un canal de videoconferencia para sordos

El teléfono de emergencias 112 ha abierto un nuevo canal de comunicación para personas sordas, mediante un sistema de videconferencia en lengua catalana de signos que funciona las 24 horas durante todos los días de la semana. Según ha informado Protecció Civil de la Generalitat, coincidiendo con el Día Internacional de las personas con discapacidad, el nuevo canal amplía el servicio actual, que estaba disponible solo algunas horas en días laborables.

Al nuevo canal se puede acceder mediante un portal de videoconferencia vinculado a la web del 112 y de las aplicaciones de la Federación de Personas Sordas de Cataluña (FESOCA) y de Svisual, operador estatal de videollamadas para sordos.

Con este servicio, las personas con sordera que tengan una emergencia podrán ponerse en contacto con el 112 mediante una videoconferencia en la que podrán comunicarse con un intérprete de lengua de signos en catalán. En paralelo, el intérprete hará una llamada al teléfono 112 para trasladar al servicio de atención de emergencias la información relacionada con el incidente en cuestión.

A lo largo del año pasado, el servicio 112 atendió 143 comunicaciones de personas sordas, 103 de ellas por SMS, 30 a través del sistema SVisual y 10 a través de la aplicación 112 accesible.