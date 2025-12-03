Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente

Una chica de 15 años muere asfixiada al meter la cabeza entre las rejas de una ventana en su casa en Mallorca

La menor sacó la cabeza para ver si venía su madre y el padre estaba en casa con ella, pero no se dio cuenta de lo ocurrido hasta que ya era tarde

Una patrulla de la Policía Nacional en Palma.

Una patrulla de la Policía Nacional en Palma. / CNP

Xavier Peris

Marcos Ollés

Palma
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una chica de 15 años falleció anoche en su domicilio de Palma de Mallorca asfixiada al sacar la cabeza por la reja de una ventana y quedar atrapada. Según la investigación, sacó la cabeza para ver si venía su madre.

El padre estaba en casa con ella, pero no se dio cuenta de lo ocurrido hasta que ya era tarde. Tras dar aviso a Emergencias, la dotación sanitaria solo pudo certificar la defunción de la víctima. La Policía Nacional abrió un investigación y concluyó que la muerte había sido accidental.

Los hechos, según informan fuentes policiales, ocurrieron anoche, sobre las nueve y media, en un domicilio de Palma. La víctima, una chica de 15 años, sacó la cabeza por entre los barrotes de la reja de una ventana de su domicilio y no pudo sacarla. La presión de los barrotes le provocó la asfixia hasta la muerte.

Ante las extrañas circunstancias de la muerte, la Policía Nacional movilizó a los agentes del Grupo de Homicidios. Junto a una comisión judicial, los investigadores realizaron una inspección ocular tanto del cadáver como del lugar donde había quedado atrapada. Los policías concluyeron que se había tratado de una muerte accidental. En cualquier caso, está previsto que se le practique la autopsia a la joven fallecida en las próximas horas, lo que permitirá determinar de forma fehaciente las causas de la muerte.

La famiila de la joven se encontraba muy afectada por lo ocurrido.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Joan Ramon Morante, director del IREC: 'No hay suficiente energía disponible para electrificar el 30% del transporte
  2. La presión por las notas dispara ya la ansiedad en 2º de bachillerato: 'Quiero acabar la 'sele' y no volver a abrir un libro en mi vida
  3. Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: 'No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija
  4. La albañilería se queda sin relevo generacional pese al aumento de sueldos: 'Para encontrar un especialista hay que pagarle 2.500 euros
  5. Sabadell y Terrassa empezarán a multar por las ZBE a partir del lunes 1 de diciembre tras una fase sin sanciones
  6. España se sitúa entre los países con el profesorado de Infantil mejor cualificado, el 99% con título universitario
  7. Las 'cosas raras' que el entorno de las niñas muertas en Jaén ve en el caso: de los 'mensajes bien escritos' a 'un árbol muy alto
  8. La Policía de Jaén reconstruye con los whatsapps las últimas horas de las jóvenes antes de suicidarse: 'Gracias por ser mi refugio, mi hermana elegida

Una chica de 15 años muere asfixiada al meter la cabeza entre las rejas de una ventana en su casa en Mallorca

Una chica de 15 años muere asfixiada al meter la cabeza entre las rejas de una ventana en su casa en Mallorca

Un hombre mata a una mujer de 45 años en Toledo en un presunto caso de violencia machista

¡Se busca con recompensa! Secuestran en Toledo al perro campeón de Italia, mientras se preparaba para el Mundial

¡Se busca con recompensa! Secuestran en Toledo al perro campeón de Italia, mientras se preparaba para el Mundial

Un paciente psiquiátrico mata a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en Valencia

Un paciente psiquiátrico mata a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en Valencia

Aparece en una balsa de Asturias uno de los coches donde podrían estar los cuerpos de Mari Trini y su bebé, desaparecidas hace 38 años

Las fotos con las que los neonazis de The Base buscaban miembros por Telegram desde Castellón

Juzgado un técnico por tocamientos a una menor mientras le hacía una radiografía en Sant Feliu de Guíxols

Juzgado un técnico por tocamientos a una menor mientras le hacía una radiografía en Sant Feliu de Guíxols

Más de 1.200 plantas de marihuana decomisadas y dos detenidos en el desmantelamiento de una plantación en una casa en Vallirana

Más de 1.200 plantas de marihuana decomisadas y dos detenidos en el desmantelamiento de una plantación en una casa en Vallirana