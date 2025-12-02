Despliegue de 300 agentes
Dispositivo policial en Barcelona y Tarragona contra la banda de los Trinitarios
Unos 300 mossos y policías nacionales realizan más de 20 entradas en domicilios y locales
Entre los lugares donde se llevan a cabo las intervenciones están Salou y L'Hospitalet de Llobregat
Los Mossos d'Esquadra, conjuntamente con la Policía Nacional, han desplegado a primera hora de este martes un dispositivo contra la organización Trinitarios por asaltos violentos y tráfico de drogas. El dispositivo se concentra en las demarcaciones de Barcelona y Tarragona, donde está previsto realizar más de una veintena de entradas en domicilios y locales de los principales investigados. Entre los puntos donde se están llevando a cabo estas actuaciones están Salou y L'Hospitalet de Llobregat. En Salou se han hecho, como mínimo, dos entradas en dos pisos de un mismo hombre, que ha quedado detenido. El dispositivo cuenta con la presencia de más de 300 efectivos entre los dos cuerpos policiales. El caso está bajo secreto de las actuaciones.
Entre los agentes que participan hay GEI, BRIMO, ARRO, unidad canina, la de drones, la científica, la sala regional de mando, seguridad ciudadana y efectivos de investigación.
Para gestionar todo el dispositivo, se ha establecido un Centro de Coordinación con los máximos mandos de la DIC de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Nacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Joan Ramon Morante, director del IREC: 'No hay suficiente energía disponible para electrificar el 30% del transporte
- La presión por las notas dispara ya la ansiedad en 2º de bachillerato: 'Quiero acabar la 'sele' y no volver a abrir un libro en mi vida
- La albañilería se queda sin relevo generacional pese al aumento de sueldos: 'Para encontrar un especialista hay que pagarle 2.500 euros
- Sabadell y Terrassa empezarán a multar por las ZBE a partir del lunes 1 de diciembre tras una fase sin sanciones
- Los Mossos alertan de la 'reinversión' de los que cultivan marihuana: con un gasto de 6.000 euros se obtienen 24.000
- Más de 300 subinspectores de los Mossos no acudirán al trabajo este miércoles
- Prisión preventiva para Santi Laiglesia por el asesinato de Helena Jubany
- Retrasos de hasta un año para reformar una casa por la falta de albañiles: 'Damos fecha para 2027