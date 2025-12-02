Dispositivo policial en Barcelona y Tarragona contra la banda de los Trinitarios

Los Mossos d'Esquadra, conjuntamente con la Policía Nacional, han desplegado a primera hora de este martes un dispositivo contra la organización Trinitarios por asaltos violentos y tráfico de drogas. El dispositivo se concentra en las demarcaciones de Barcelona y Tarragona, donde está previsto realizar más de una veintena de entradas en domicilios y locales de los principales investigados. Entre los puntos donde se están llevando a cabo estas actuaciones están Salou y L'Hospitalet de Llobregat. En Salou se han hecho, como mínimo, dos entradas en dos pisos de un mismo hombre, que ha quedado detenido. El dispositivo cuenta con la presencia de más de 300 efectivos entre los dos cuerpos policiales. El caso está bajo secreto de las actuaciones.

Entre los agentes que participan hay GEI, BRIMO, ARRO, unidad canina, la de drones, la científica, la sala regional de mando, seguridad ciudadana y efectivos de investigación.

Para gestionar todo el dispositivo, se ha establecido un Centro de Coordinación con los máximos mandos de la DIC de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Nacional.