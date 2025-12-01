Un narcoasalto fallido de 5 toneladas de hachís en Sant Quintí de Mediona permite detener a dos bandas

La madrugada del pasado 18 de abril cinco personas asaltaron una casa en Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) en la que se almacenaba droga. Los Mossos d'Esquadra fueron alertados por los vecinos, ya que había una furgoneta cerca de la vivienda y un hombre golpeando la puerta. Al llegar encontraron un coche que bloqueaba la vía y cuatro furgonetas con sacos y paquetes marrones que aparentemente podrían contener hachís, así como otros materiales como guantes, pasamontañas, bridas, distintivos policiales falsos, armas de fuego y equipos electrónicos inhibidores de frecuencia.

Los Mossos detuvieron a cinco sospechosos que estaban en la zona y que presuntamente formaban parte del grupo que pretendía sustraer la droga del domicilio asaltado. Se habrían hecho pasar por policías para entrar en la vivienda y cometer el robo, según fuentes de la investigación

Los agentes también constataron que el residente de la casa, y víctima del asalto, estaba implicado en una actividad delictiva, al ser responsable de la guarda de droga ubicada en la bodega inferior de la casa, bajo el garaje. Concretamente, se localizaron más cajetillas de hachís, material para su manipulación, armas de fuego y más de 90.000 euros en efectivo. Por esos hechos, el hombre quedó detenido. La cantidad de droga localizada en las furgonetas y el encuentro escondido en el domicilio era de casi 5.000 kg de hachís. En el marco de esta actuación también se intervinieron 5 vehículos utilizados por los asaltantes.

A partir de este hallazgo los Mossos investigaron para identificar a los miembros de la banda que tenía la "guardería" de hachís y los que formaban parte del grupo de asalto. Así consiguieron localizar a cuatro sospechosos relacionados con la custodia y distribución de la droga desde el domicilio de Sant Quintí de Mediona e identificar a otros cuatro que también habrían participado en el asalto violento del 18 de abril.

El 12 de noviembre pasado los agentes hicieron dos entradas y registros en viviendas de Sant Martí Sarroca y Vilafranca del Penedès y detuvieron a cuatro hombres de entre 18 y 56 años por gestionar y distribuir el hachís. Se les intervino dinero, armas de fuego, un vehículo, teléfonos móviles y documentación. Cinco días más tarde arrestaron a otros cuatro sospechosos, de entre 34 y 63 años, en Barcelona, Gavà, el Prat de Llobregat y Cornellà de Llobregat, acusados de participar en el narcoasalto.

En total los Mossos detuvieron a 14 personas de los dos grupos criminales. Están acusadas de delitos de robo con violencia e intimidación, tenencia de armas y explosivos, delitos contra la salud pública, falsificación de documentos y usurpación de función pública. La investigación sigue abierta en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vilafranca del Penedès.