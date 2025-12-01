Casi la mitad de los muertos en carreteras catalanas este año son ciclistas, peatones y motoristas

Cuatro de cada 10 víctimas mortales registradas en siniestros en la red viaria catalana en lo que llevamos de 2025 son de los llamados colectivos vulnerables: motoristas, peatones y ciclistas. Según el Servei Català de Transit, de los 132 fallecidos hasta finales de noviembre el 45,5% del total eran de estos grupos. Han perdido la vida 42 motoristas, cuatro menos que el año pasado mientras que se han producido 13 atropellos mortales a peatones, cinco más que el mismo periodo de 2024, lo que supone un incremento de más del 50%. También han fallecido cinco ciclistas, uno menos que el año anterior.

Por eso, Trànsit insta a motoristas, peatones y ciclistas a tener "más percepción del riesgo y consciencia de su fragilidad" y al resto de usuarios "espeto y prudencia" respecto a estos colectivos. Las 132 víctimas mortales en lo que llevamos de año han fallecido en 124 accidentes. Supone un incremento del 4% respecto al mismo periodo de 2024 cuando murieron 127 personas en 116 siniestros. También se han registrado 783 heridos, una cifra muy superior a la del año pasado cuando fueron 729, lo que representa un aumento del 7,4%.

Noviembre se ha cerrado con 11 víctimas mortales, una menos que el mismo mes del pasado año. Por otra parte, de las 132 víctimas mortales de este 2025, 105 eran hombres y 27 mujeres, y en cuanto a los heridos graves, la proporción es similar, en la que el 75% son hombres y el 25% mujeres. En cuanto al tipo de accidentes, de entre los 124 siniestros mortales existen 40 accidentes simples, 33 choques frontales, 20 colisiones laterales, 11 empotramientos y 13 atropellos.

En cuanto a las vías, las carreteras que de momento acumulan más muertes son la AP-7 (15), la C-58 (9), N-II (8) y la A-2 (8), aunque, en general, se mantiene la dispersión en la siniestralidad de la red viaria, según Tànsit. La C-12, la N-340 y la C-31 han registrado este año 4 muertes y la C-25, C-17 y C-16, 3 respectivamente.

Trànsit también remarca el aumento de víctimas mortales entre los más jóvenes. Hasta el 30 de noviembre, 50 personas menores de 35 años han perdido la vida en las carreteras catalanas, el 38% del total de fallecidos, y 14 jóvenes fallecidos más que el año pasado (36). En concreto, ha habido 23 muertes en la franja de edad de 15 a 24 años, 25 más de 25 a 34 años y también 2 de 0 a 14 años. Sin embargo, la franja de edad que aglutina a más muertes es la de 55 a 64 años con 26 fallecidos.

La siniestralidad mortal en la red viaria catalana aumenta en Barcelona, con 60 fallecidos, y Tarragona, con 28. Trànsit insiste en que en las carreteras de Barcelona han perdido la vida 28 de los 42 motoristas este año.