Se salta un semáforo en rojo y la policía descubre que circulaba sin permiso, drogado y con una persona durmiendo dentro de la furgoneta

El problema de saltarse un semáforo en rojo no es que cometes una infracción viaria, es que puede alertar a la policía y provocar que descubran que no sólo circulas sin carnet o bajo los efectos de las drogas, sino también que transportas a una persona durmiendo dentro de la furgoneta.

Es lo que le pasó a una patrulla de la Guardia Urbana de Barcelona en la Via Laietana este domingo. En concreto, descubrieron a un vehículo comercial que no había respetado la fase roja de un semáforo y por eso lo pararon. Al acercarse al conductor descubrieron que no tenía permiso de conducir. Además, se negó a hacerse las pruebas de alcohol y dio positivo en todas las sustancias del test de drogas.

Cuando los agentes inspeccionaron la zona de carga del vehículo descubrieron que había una persona durmiendo dentro, entre los objetos transportados. La Guardia Urbana inmovilizó la furgoneta y ordenó que fuese trasladada al depósito municipal de vehículos. Además, al conductor lo denunciaron por varios delitos contra la seguridad viaria y le impusieron varias sanciones administrativas.

En este sentido está acusado de no respetar la luz roja de un semáforo; no haber obtenido nunca permiso de conducir; negativa a realizar las pruebas de alcohol; conducir con presencia de drogas en el organismo y transportar personas en el sitio destinado a la carga. De esta forma entenderá que una furgoneta no es una autocaravana.