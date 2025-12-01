En Barcelona
Se salta un semáforo en rojo y la policía descubre que circulaba sin permiso, drogado y con una persona durmiendo dentro de la furgoneta
Los agentes de la Guardia Urbana denunciaron al conductor por cinco delitos e irregularidades administrativas
La Guardia Urbana de Barcelona alerta del método "underpaper": robar teléfonos tapándolos con un diario
El problema de saltarse un semáforo en rojo no es que cometes una infracción viaria, es que puede alertar a la policía y provocar que descubran que no sólo circulas sin carnet o bajo los efectos de las drogas, sino también que transportas a una persona durmiendo dentro de la furgoneta.
Es lo que le pasó a una patrulla de la Guardia Urbana de Barcelona en la Via Laietana este domingo. En concreto, descubrieron a un vehículo comercial que no había respetado la fase roja de un semáforo y por eso lo pararon. Al acercarse al conductor descubrieron que no tenía permiso de conducir. Además, se negó a hacerse las pruebas de alcohol y dio positivo en todas las sustancias del test de drogas.
Cuando los agentes inspeccionaron la zona de carga del vehículo descubrieron que había una persona durmiendo dentro, entre los objetos transportados. La Guardia Urbana inmovilizó la furgoneta y ordenó que fuese trasladada al depósito municipal de vehículos. Además, al conductor lo denunciaron por varios delitos contra la seguridad viaria y le impusieron varias sanciones administrativas.
En este sentido está acusado de no respetar la luz roja de un semáforo; no haber obtenido nunca permiso de conducir; negativa a realizar las pruebas de alcohol; conducir con presencia de drogas en el organismo y transportar personas en el sitio destinado a la carga. De esta forma entenderá que una furgoneta no es una autocaravana.
- Joan Ramon Morante, director del IREC: 'No hay suficiente energía disponible para electrificar el 30% del transporte
- La presión por las notas dispara ya la ansiedad en 2º de bachillerato: 'Quiero acabar la 'sele' y no volver a abrir un libro en mi vida
- Prisión preventiva para Santi Laiglesia por el asesinato de Helena Jubany
- Jordi Puche, maestro: 'Parece que con 12 años los niños se hagan adultos de golpe para ir arriba y abajo en bus y comer a las cuatro de la tarde
- Los Mossos alertan de la 'reinversión' de los que cultivan marihuana: con un gasto de 6.000 euros se obtienen 24.000
- La albañilería se queda sin relevo generacional pese al aumento de sueldos: 'Para encontrar un especialista hay que pagarle 2.500 euros
- Sabadell y Terrassa empezarán a multar por las ZBE a partir del lunes 1 de diciembre tras una fase sin sanciones
- ¿Tus hijos no paran de decir 'six seven'? Este es el origen y significado del meme viral que ha roto internet