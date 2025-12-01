Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece una niña de 12 años en la piscina de un centro deportivo en Castellón

Los servicios de emergencias han acudido para socorrer a la joven, aunque los esfuerzos no han evitado su muerte

Fallece una menor en una piscina de Villarreal

Fallece una menor en una piscina de Villarreal

Manolo Nebot

Concha Marcos

Villarreal
La piscina del centro de tecnificación deportiva de Villarreal, en Castellón, ha cerrado al público esta tarde de lunes, después de que, según apuntan fuentes consultadas por El Periódico Mediterráneo, una joven de unos 12 años habría sido encontrada en el fondo de la piscina.

Hasta el lugar se han desplazado unidades de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como del servicio de emergencias.

Como apuntan las mismas fuentes, los sanitarios han intentado reanimar a la niña aunque, desafortunadamente, los esfuerzos no han evitado su muerte. Familiares de la chica han sido avisados por las autoridades.

La causas de su fallecimiento se determinarán en la correspondiente autopsia.

La chica era una nadadora habitual y pertenecía al club Tritons de la ciudad.

Mediterráneo ampliará esta información cuando trasciendan más detalles sobre este suceso.

Fallece una menor en una piscina de Villarreal

