Sucesos
Detenido por agredir a un hombre en la calle sin motivo aparente
La víctima tuvo que ser trasladado a un hospital, donde le pusieron varios puntos de sutura en la nuca
Expedientado un policía local que presuntamente roba comida y bebida de sus compañeros
Xavier Peris
Agentes de la Policía Local de Palma arrestaron el pasado domingo por la tarde a un joven argelino de 24 años por golpear, sin motivo aparente, a un hombre en plena calle General Riera. La víctima tuvo que ser trasladada a un hospital, donde recibió varios puntos de sutura en la nuca. Los agentes no han podido aclarar las causas de la agresión.
El incidente ocurrió sobre las dos y media de la tarde en la calle General Riera. La Base del 092 movilizó a una dotación de la Unidad de Seguridad Integral (Usei) por una pelea en la vía pública. A su llegada, los agentes encontraron a varias personas que intentaban separar a dos hombres.
La víctima, un hombre de 48 años, presentaba una herida sangrante en la nuca. Según un testigo presencial, el detenido, sin mediar palabra, asestó un puñetazo en el rostro al agredido y continuó atacándole con gran agresividad, hasta que varios ciudadanos intervinieron para separarlos.
Personal sanitario de una ambulancia confirmó que la herida de la víctima requería puntos de sutura y procedió a su traslado al hospital de Son Espases.
Ante la evidencia de las lesiones y el relato de los hechos, los agentes arrestaron al joven como presunto autor de un delito de lesiones. Una vez finalizadas las diligencias practicadas por la Sala de Atestados, el detenido fue traspasado a la Policía Nacional.
- Joan Ramon Morante, director del IREC: 'No hay suficiente energía disponible para electrificar el 30% del transporte
- La presión por las notas dispara ya la ansiedad en 2º de bachillerato: 'Quiero acabar la 'sele' y no volver a abrir un libro en mi vida
- Prisión preventiva para Santi Laiglesia por el asesinato de Helena Jubany
- Jordi Puche, maestro: 'Parece que con 12 años los niños se hagan adultos de golpe para ir arriba y abajo en bus y comer a las cuatro de la tarde
- Los Mossos alertan de la 'reinversión' de los que cultivan marihuana: con un gasto de 6.000 euros se obtienen 24.000
- La albañilería se queda sin relevo generacional pese al aumento de sueldos: 'Para encontrar un especialista hay que pagarle 2.500 euros
- Sabadell y Terrassa empezarán a multar por las ZBE a partir del lunes 1 de diciembre tras una fase sin sanciones
- ¿Tus hijos no paran de decir 'six seven'? Este es el origen y significado del meme viral que ha roto internet