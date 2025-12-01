Detenido por agredir a un hombre en la calle sin motivo aparente

Agentes de la Policía Local de Palma arrestaron el pasado domingo por la tarde a un joven argelino de 24 años por golpear, sin motivo aparente, a un hombre en plena calle General Riera. La víctima tuvo que ser trasladada a un hospital, donde recibió varios puntos de sutura en la nuca. Los agentes no han podido aclarar las causas de la agresión.

El incidente ocurrió sobre las dos y media de la tarde en la calle General Riera. La Base del 092 movilizó a una dotación de la Unidad de Seguridad Integral (Usei) por una pelea en la vía pública. A su llegada, los agentes encontraron a varias personas que intentaban separar a dos hombres.

La víctima, un hombre de 48 años, presentaba una herida sangrante en la nuca. Según un testigo presencial, el detenido, sin mediar palabra, asestó un puñetazo en el rostro al agredido y continuó atacándole con gran agresividad, hasta que varios ciudadanos intervinieron para separarlos.

Personal sanitario de una ambulancia confirmó que la herida de la víctima requería puntos de sutura y procedió a su traslado al hospital de Son Espases.

Ante la evidencia de las lesiones y el relato de los hechos, los agentes arrestaron al joven como presunto autor de un delito de lesiones. Una vez finalizadas las diligencias practicadas por la Sala de Atestados, el detenido fue traspasado a la Policía Nacional.