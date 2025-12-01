En plena calle
Detenida en Manresa por agredir a su hijo de siete años y a la mujer que le plantó cara
El menor ha sido acompañado al colegio por agentes de los Mossos d'Esquadra de paisano
Más de 300 subinspectores de los Mossos no acudirán al trabajo este miércoles
Xavi Moraleda
Una mujer ha sido detenida en Manresa por agredir a su hijo de siete años en plena vía pública. Los hechos han tenido lugar la mañana de este lunes en la calle Joc de la Pilota, cuando la madre estaba llevando al menor a la escuela. Al presenciar la agresión, otra mujer que se encontraba en el mismo lugar se le ha encarado y le ha recriminado la actitud violenta hacia el niño y, como consecuencia, también ha acabado siendo agredida.
Los Mossos d'Esquadra han arrestado a la agresora, de 35 años, por un delito de violencia en el ámbito del hogar y el menor ha sido conducido al centro escolar por agentes de paisano.
La policía catalana ha recibido el aviso hacia las 8:45, justo cuando la mujer que se enfrentó a la madre ha alertado a los cuerpos de seguridad. De inmediato, la detenida se ha abalanzado sobre ella para agredirla con fuerza. En pocos minutos han llegado los agentes, que han tomado declaración a la víctima y han detenido a la madre. Como consecuencia, la testigo ha sido evacuada al hospital de Manresa con lesiones leves.
Del menor, que no presentaba heridas derivadas de la agresión, se han ocupado agentes de los Mossos de paisano, que lo han acompañado hasta su centro escolar para que continuara con su rutina.
