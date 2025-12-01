Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En plena calle

Detenida en Manresa por agredir a su hijo de siete años y a la mujer que le plantó cara

El menor ha sido acompañado al colegio por agentes de los Mossos d'Esquadra de paisano

Más de 300 subinspectores de los Mossos no acudirán al trabajo este miércoles

Una patrulla de los Mossos.

Una patrulla de los Mossos. / MOSSOS

Xavi Moraleda

Manresa
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una mujer ha sido detenida en Manresa por agredir a su hijo de siete años en plena vía pública. Los hechos han tenido lugar la mañana de este lunes en la calle Joc de la Pilota, cuando la madre estaba llevando al menor a la escuela. Al presenciar la agresión, otra mujer que se encontraba en el mismo lugar se le ha encarado y le ha recriminado la actitud violenta hacia el niño y, como consecuencia, también ha acabado siendo agredida.

Los Mossos d'Esquadra han arrestado a la agresora, de 35 años, por un delito de violencia en el ámbito del hogar y el menor ha sido conducido al centro escolar por agentes de paisano.

La policía catalana ha recibido el aviso hacia las 8:45, justo cuando la mujer que se enfrentó a la madre ha alertado a los cuerpos de seguridad. De inmediato, la detenida se ha abalanzado sobre ella para agredirla con fuerza. En pocos minutos han llegado los agentes, que han tomado declaración a la víctima y han detenido a la madre. Como consecuencia, la testigo ha sido evacuada al hospital de Manresa con lesiones leves.

Noticias relacionadas y más

Del menor, que no presentaba heridas derivadas de la agresión, se han ocupado agentes de los Mossos de paisano, que lo han acompañado hasta su centro escolar para que continuara con su rutina.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Joan Ramon Morante, director del IREC: 'No hay suficiente energía disponible para electrificar el 30% del transporte
  2. La presión por las notas dispara ya la ansiedad en 2º de bachillerato: 'Quiero acabar la 'sele' y no volver a abrir un libro en mi vida
  3. Prisión preventiva para Santi Laiglesia por el asesinato de Helena Jubany
  4. La albañilería se queda sin relevo generacional pese al aumento de sueldos: 'Para encontrar un especialista hay que pagarle 2.500 euros
  5. Jordi Puche, maestro: 'Parece que con 12 años los niños se hagan adultos de golpe para ir arriba y abajo en bus y comer a las cuatro de la tarde
  6. Los Mossos alertan de la 'reinversión' de los que cultivan marihuana: con un gasto de 6.000 euros se obtienen 24.000
  7. Sabadell y Terrassa empezarán a multar por las ZBE a partir del lunes 1 de diciembre tras una fase sin sanciones
  8. ¿Tus hijos no paran de decir 'six seven'? Este es el origen y significado del meme viral que ha roto internet

Fallece una niña de 12 años en la piscina de un centro deportivo en Castellón

Fallece una niña de 12 años en la piscina de un centro deportivo en Castellón

La criminalidad baja en Catalunya, pero los delitos sexuales aumentan más del 8%

La criminalidad baja en Catalunya, pero los delitos sexuales aumentan más del 8%

Fallece un hombre al quedar atrapado en una chimenea en Jaén

Fallece un hombre al quedar atrapado en una chimenea en Jaén

Detenida en Manresa por agredir a su hijo de siete años y a la mujer que le plantó cara

Detenida en Manresa por agredir a su hijo de siete años y a la mujer que le plantó cara

Se salta un semáforo en rojo y la policía descubre que circulaba sin permiso, drogado y con una persona durmiendo dentro de la furgoneta

Se salta un semáforo en rojo y la policía descubre que circulaba sin permiso, drogado y con una persona durmiendo dentro de la furgoneta

El joven que apuñaló a otro en Santiago queda en libertad tras entregarse en el juzgado de guardia

El joven que apuñaló a otro en Santiago queda en libertad tras entregarse en el juzgado de guardia

A prisión tres jóvenes detenidos en Málaga por una presunta agresión sexual en grupo

A prisión tres jóvenes detenidos en Málaga por una presunta agresión sexual en grupo

El Vendrell y Salou encabezan el descenso de la criminalidad en la demarcación de Tarragona este 2025

El Vendrell y Salou encabezan el descenso de la criminalidad en la demarcación de Tarragona este 2025