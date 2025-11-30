Accidente
Mueren dos jóvenes de 17 y 21 años al chocar su coche contra un muro en Granada
El vehículo se estrelló en una rotonda de la localidad de Huétor Santillán, de donde eran las víctimas
EFE
Dos jóvenes de 21 y 17 años han fallecido este domingo en un accidente de tráfico después de que el turismo en el que viajaban colisionara contra el muro de una rotonda a la altura de Huétor Santillán (Granada), de donde eran las víctimas, por quienes el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial.
El siniestro ha ocurrido sobre las 13:40 horas en la carretera A-4003, en la rotonda que sube a las canteras, según el centro coordinador de emergencias 112.
Testigos del accidente alertaron de que un coche había colisionado contra el muro de una rotonda y solicitaban asistencia sanitaria urgente para sus dos ocupantes, que estaban atrapados y heridos graves, uno de ellos en parada cardiorrespiratoria.
Al lugar acudieron la Guardia Civil de Trafico, los Bomberos de Granada y efectivos sanitarios, que movilizaron dos UVI móvil, además de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Huétor Santillán.
Los dos ocupantes han resultado finalmente fallecidos, según las fuentes sanitarias.
Se trata, según ha explicado a EFE el alcalde de Huétor Santillán, José Carlos Ortega, de dos chicos "muy conocidos e integrados" en este municipio de menos de 2.000 habitantes que ya sufrió en 2007 la pérdida de otros tres jóvenes, uno de ellos también menor de edad, por un accidente ocurrido en el mismo punto de la carretera, por lo que ha reclamado una solución urgente.
Según ha dicho, volvían de jugar al fútbol con otros amigos y compañeros de su peña de los domingos. El mayor, que conducía el coche, estaba además muy involucrado en las actividades teatrales y culturales del municipio, explica.
El Ayuntamiento de este municipio, que está "conmocionado", ha decretado tres días de luto oficial desde las 16:30 horas de esta tarde.
