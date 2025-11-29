Un conductor que circulaba en sentido contrario por la AP-7 choca con un autocar con 40 pasajeros en Aiguaviva

Los Mossos han abierto una investigación para detener a un hombre que ha provocado un accidente de tráfico esta madrugada en la AP-7, a la altura de Aiguaviva (Gironés). Según ha informado el cuerpo, los hechos han tenido lugar a las cuatro y media de la mañana, cuando un coche circulaba en sentido contrario por la autopista y chocó frontalmente con un autocar que transportaba a 41 pasajeros, que no resultaron heridos.

Tras el accidente, el conductor del turismo huyó a pie, dejando el vehículo en el lugar de los hechos. Ahora los Mossos trabajan para identificarlo y localizarlo, y esclarecer por qué circulaba en sentido contrario por la autopista.

Los ocupantes del autobús han sido trasladados a una área de servicio cercana al lugar del accidente. La compañía les ha proporcionado un transporte alternativo para llegar a su destino.