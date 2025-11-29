Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Huido tras el accidente

Un conductor que circulaba en sentido contrario por la AP-7 choca con un autocar con 40 pasajeros en Aiguaviva

Los Mossos buscan al autor del accidente, que ha tenido lugar a las cuatro y media de la mañana

Los Mossos buscan a un hombre que ha provocado un accidente en Aiguaviva tras circular en sentido contrario por la AP-7

Los Mossos buscan a un hombre que ha provocado un accidente en Aiguaviva tras circular en sentido contrario por la AP-7 / ACN

ACN

ACN

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos han abierto una investigación para detener a un hombre que ha provocado un accidente de tráfico esta madrugada en la AP-7, a la altura de Aiguaviva (Gironés). Según ha informado el cuerpo, los hechos han tenido lugar a las cuatro y media de la mañana, cuando un coche circulaba en sentido contrario por la autopista y chocó frontalmente con un autocar que transportaba a 41 pasajeros, que no resultaron heridos.

Tras el accidente, el conductor del turismo huyó a pie, dejando el vehículo en el lugar de los hechos. Ahora los Mossos trabajan para identificarlo y localizarlo, y esclarecer por qué circulaba en sentido contrario por la autopista.

Noticias relacionadas y más

Los ocupantes del autobús han sido trasladados a una área de servicio cercana al lugar del accidente. La compañía les ha proporcionado un transporte alternativo para llegar a su destino.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Prisión preventiva para Santi Laiglesia por el asesinato de Helena Jubany
  2. Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas altas y lluvias en el litoral
  3. Jordi Puche, maestro: 'Parece que con 12 años los niños se hagan adultos de golpe para ir arriba y abajo en bus y comer a las cuatro de la tarde
  4. Rebelión en los institutos-escuela catalanes contra la orden de hacer clase todas las tardes
  5. Los Mossos alertan de la 'reinversión' de los que cultivan marihuana: con un gasto de 6.000 euros se obtienen 24.000
  6. Mercè Conangla, experta en educación emocional: 'Si a los jóvenes prefieren que el Estado les sustente será un campo abierto a las dictaduras
  7. El sospechoso principal del crimen de Helena Jubany declara este viernes ante el juez acorralado por las pruebas de ADN
  8. Hallado muerto en un hotel de Barcelona, en circunstancias poco claras, un joven italiano que llevaba días desaparecido: los Mossos investigan las causas

Un conductor que circulaba en sentido contrario por la AP-7 choca con un autocar con 40 pasajeros en Aiguaviva

Un conductor que circulaba en sentido contrario por la AP-7 choca con un autocar con 40 pasajeros en Aiguaviva

Un detenido por la muerte del hombre que fue degollado en Málaga

Un detenido por la muerte del hombre que fue degollado en Málaga

Trapero alerta de que el negocio de la marihuana amenaza la seguridad y pide endurecer las penas

Trapero alerta de que el negocio de la marihuana amenaza la seguridad y pide endurecer las penas

Conducción temeraria: así circulaba un joven de 25 años por la N-111

Desmantelada una granja de móviles que enviaba 2,5 millones de SMS al día para ciberestafas

Los Mossos alertan de la "reinversión" de los que cultivan marihuana: con un gasto de 6.000 euros se obtienen 24.000

Los Mossos alertan de la "reinversión" de los que cultivan marihuana: con un gasto de 6.000 euros se obtienen 24.000

El capó de un coche salva la vida de un vecino que cae desde un segundo piso

El capó de un coche salva la vida de un vecino que cae desde un segundo piso

Qué pasó en la clínica dental de Alzira: las cuatro horas bajo la lupa policial y sanitaria

Qué pasó en la clínica dental de Alzira: las cuatro horas bajo la lupa policial y sanitaria