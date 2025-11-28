Trapero pide más castigo penal del tráfico de la marihuana por los "graves problemas" sociales que causa

El director general de la Policía, Josep Lluis Trapero, ha pedido aumentar las penas de prisión y multa establecidas en el Código Penal para el tráfico de marihuana. En su intervención en la jornada 'Marihuana y Crimen Organizado. Retos y estrategias de respuesta' organizadas por la Fundación para la Seguridad Pública, Trapero ha remarcado que la evolución de la toxicidad de la marihuana actualmente, que ha pasado de un THC (el principal constituyente psicoactivo del cannabis) del 7% al 20% abre la puerta a este cambio de la legislación y el endurecimiento de las penas.

En este sentido el director general de la Policía considera que esta droga provoca "un grave daño a la salud pública", ya que afecta a mucha gente y está muy vinculada a "la salud mental". Por eso, considera que este tráfico tiene "una penalidad muy baja para el mal que nos causa como sociedad". Además, ha añadido que no puede ser que "el próximo ascensor social sea el tráfico de droga", como es ganar dinero colaborando con grupos de narcotraficantes ni que sea vigilar una plantación o hacer una instalación eléctrica para defraudar electricidad en una nave con cultivos.

Trapero ha recordado que el problema de la marihuana irrumpió en Catalunya hace 15 o 20 años y que en un principio "tuvimos como sociedad una mirada ingenua", ya que era consumo reducido en pequeños grupos que no producía una afectación importante en la salud. Sin embargo, ha remarcado que las actividades legales llegaron amparadas por la falta de regulación y su consumo se expandió entre gente joven.

Ahora, el crimen organizado se ha instalado en Catalunya por "el rendimiento económico importante" que genera esta actividad, señala Trapero y ha puesto el ejemplo de que 700 plantas generan entre 250.000 y 300.000 euros en tres o cuatro cosechas. Además, estos narcos obtienen un beneficio casi íntegro, ya que están las plantaciones en locales ocupados y cometen fraude en la conexión eléctrica.

El director general de la Policía ha recordado que la situación geográfica de Catalunya también contribuye a que sea uno de los principales suministradores de droga, ya que Francia es el mayor consumidor de marihuana de Europa. Ha remarcado que un "trato penal benigno", con penas bajas, también ayuda a que se ubiquen estos narcos.

Un 80% de 'narcoasaltos'

Sin embargo, la aparición del crimen organizado ha causado un incremento grave de la inseguridad, según Trapero. El año pasado de los 114 incidentes violentos investigados por Mossos el 80% fueron narcoasaltos y en el 30% se usaron armas de fuego, por lo que el director general ha lamentado el crecimiento de este tipo de armas entre delincuentes. El año pasado se registraron dos homicidios en Catalunya vinculados directamente con el tráfico de marihuana.

Los Mossos desarticularon en 2024 444 plantaciones de marihuana en Catalunya. "No hemos llegado a entrar en todas las que tenemos conocimiento por el proceso para buscar, probar la actividad que se hace y conseguir la orden judicial de entrada y registro", ha señalado Trapero quien ha añadido que cada año en Catalunya se requisan una media de 500.000 y 600.000 plantas de marihuana, lo que supone entre 6.000 y 7.000 kilos.

También ha destacado que de los 2.000 detenidos relacionados con la marihuana el año pasado 300 estarían vinculados con el crimen organizado. Pese a esto, Trapero ha lamentado que únicamente el 10% de estos 2.000 arrestados ingresan en prisión provisional por la baja penalidad que tiene este delito.

En su intervención, Trapero también ha lamentado la corrupción asociada al tráfico de la marihuana y que afecta a toda la sociedad, no únicamente a nivel institucional, sino que hay personas que acostumbran a colaborar con estos grupos organizados, vigilando plantaciones, buscando naves industriales o viviendas para ubicar cultivos o haciendo defraudación eléctrica. Por eso cree que la marihuana se trata de un grave problema social que no pasaba hace dos décadas.

Para el director general de la Policía el camino para combatir esta situación pasa por un incremento de la inteligencia policial y la colaboración con otros cuerpos y fuerzas de seguridad tanto a nivel nacional como internacional. También ha señalado que la clave es conseguir las pruebas suficientes para desarticular estos grupos criminales y no quedarse únicamente con los que vigilan las plantaciones y detienen cuando entran en ellas.

Evitar el narcoestado

El presidente de la Fundación para la Seguridad, Josep Gázquez, ha asegurado que el problema de la marihuana debe estar en la agenda pública y por eso organizaron estas jornadas para abordarlo desde el punto de vista judicial, policial y político.

Además, ha recordado que en otro acto un mando de Mossos afirmó que Espala había aguantado 40 años de terrorismo pero no aguantaría 40 años de narcoproducción, ya que este tipo de delito se acaba filttrando en las instituciones: "Estamos muy lejos y no queremos generar ningún temor pero no podemos consentir que se construya un narcoestado o que la marihuana acabe impregnando las estructuras del Estado", ha indicado Gázquez.