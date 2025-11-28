Los Mossos alertan de la "reinversión" de los que cultivan marihuana: con un gasto de 6.000 euros se obtienen 24.000

Para poder tener una plantación de marihuana es suficiente con un espacio de unos 500 m2, donde caben 700 plantas y en cuya inversión son necesarios 6.000 euros. Teniendo en cuenta que el precio del kilo de esta droga ronda los 2.100 euros una primera cosecha puede suponer un beneficio de 24.000 euros, una cantidad que puede incrementarse si se conoce a intermediarios del norte de Europa, ya que allí la marihuana se paga más cara.

Sin embargo, el problema está en qué hacer con ese dinero. La mayoría de productores lo usa como "reinversión" teniendo en cuenta la facilidad con la que se ha obtenido esta cantidad y así se vuelve a cultivar marihuana. Es una reincidencia en el delito que "sale barata", asegura el intendente de la Prefectura de los Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez, y que es uno de los factores que explicaría que Catalunya sea uno de los principales productores de marihuana de Europa.

Rodríguez ha participado en la jornada 'Marihuana y crimen organizado: retos y estrategias de respuesta', organizada este viernes en Barcelona por la Fundació per la Seguretat Púbica. En su intervención ha explicado que los mossos cada vez se topan con centros de producción que cada vez son más sofisticados, ya que las bandas procuran intensificar el aumento de las cosechas, con más variedades y con un incremento del contenido de su principio psicoactivo (THC).

Además, ha asegurado que en Catalunya, igual que en otras partes de España, se produce mucha marihuana y se importa a otras partes de Europa y que por eso tiene mucha delincuencia organizada. Sin embargo, ha reconocido que en Catalunya este narcotráfico está en expansión.

Por eso, ha reconocido que la policía y la judicatura tiene problemas para controlar esta expansión. "Hemos llegado al techo de nuestras capacidades, porque ni las estructuras policiales ni las judiciales estaban diseñadas para esta eclosión", ha afirmado Rodríguez.

También ha destacado que en Catalunya se encuentran tantos productores locales, con pocos cultivos, como importantes bandas organizadas que tienen en naves industriales las cosechas pero que gestionan los beneficios desde otros países. Aquí ha indicado que aparece la figura del 'broker' de la marihuana que se encarga de comprar producción local para narcotraficantes extranjeros pero que no está en contacto con las plantaciones directamente.

El intentende ha recordado que la única forma de regular este mercado negro de marihuana es "la violencia" y por eso los narcotraficantes consiguen armas para poder defenderse y asaltar a otros productores. Los Mossos han incrementado las investigaciones por robos entre traficantes de esta droga y no se quedan únicamente con las plantaciones que desmantelan o los vigilantes que detienen sino que suelen "monitorizar" a "personas de interés", como delincuentes internacionales, que vienen a Barcelona y se reúnen con algunos criminales locales.

Aunque ha negado que España sea un 'narcoestado', el intendente ha asegurado que algunos puntos de la península, como el Campo de Gibraltar, se asemejan a esta definición, ya que los narcotraficantes se han introducido en casi todas las capas de la sociedad. "¿Qué expectativa tiene un joven de 14 años en algunas de estas zonas, o también de barrios catalanes, ante el entorno social que tiene?", se ha preguntado Rodríguez para dejar claro que el problema se debe abordar desde diferentes enfoques, no únicamente policial o judicial.

Junto al intendente, el inspector David Puertas, jefe de la Policía Local de Palafrugell, ha destacado que los municipios pequeños y medios afrontan una presión cada vez más intensa relacionada con el tráfico de la marihuana y ha remarcado la importancia de reforzar la coordinación policial para darle respuesta. También ha señalado que algunas policías usan medios de última generación, como drones, para combatir esta problemática en sus municipios.

Más penas

En estas jornadas, el fiscal delegado de la Fiscalía Especial Antidroga en Catalunya, Gerardo Cavero, ha pedido al poder legislador que se hagan reformas, para que las secciones puedan condenar con penas "severas y disuasorias". También ha recordado que desde 2012 ha investigado a más de 500 asociaciones cannábicas en la provincia de Barcelona y que es un fenómeno que se ha extendido por toda España. Cavero ha señalado que la toxicidad de la marihuana cada vez es mayor con lo que ha vaticinado que habrá un problema de "salud mental" por su consumo.

Por su parte, la magistrada decana de los Juzgados de Gavà, Mónica Buetas, ha asegurado que esta zona del Baix Llobregat ha sufrido un incremento "notable" de investigaciones sobre cultivo de marihuana, ya que "llama a la delincuencia organizada" a instalarse por su cercanía con una gran ciudad como es Barcelona, con un aeropuerto importante, con el puerto y a apenas dos horas de Francia. Además ha añadido que hay "más tolerancia" social con el consumo de marihuana que de otras drogas y ha insistido en la importancia de tener "pruebas sólidas" para vincular las plantaciones que se encuentran con el crimen organizado.

El presidente de la sección 6 de la Audiencia Provincial de Barcelona, José Manuel del Amo, ha lamentado que "algo está fallando en el tema de la permisividad", y ha añadido que en un fenómeno como este ya no se trata de si es una plantación 'indoor' o está un bosque oculto, ya que se ha transitado hasta un fenómeno delincuencial de evidente gravedad.