Los Mossos investigan la muerte de un joven italiano en un hotel de Barcelona en circunstancias poco claras

Rocco Amato, un italiano de 29 años cuyo rastro se había perdido el domingo 16 de noviembre, ha sido encontrado muerto en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra investigan las circunstancias, aún poco claras, del fallecimiento de Amato, ocurrido en un hotel del Eixample la noche del domingo 23 de noviembre tras precipitarse al vacío desde un tercer piso.

Los primeros indicios apuntan a que fue una caída accidental, aunque los agentes están a la espera de concluir el informe que entregarán al juzgado de Barcelona que lleva el caso al tratarse de una muerte violenta. Según fuentes policiales, los forenses remarcan que la causa de la muerte sería la caída y que el ciudadano italiano estaría solo cuando se precipitó al vacío. También se indagan los motivos de la presunta caída.

La prensa italiana recoge más detalles del caso, que aumentan la confusión. Según estos medios, Amato residía en Barcelona desde hace dos años. En la reconstrucción de los hechos que hacen, citando fuentes policiales, apuntan que el joven habría tropezado con un seto mientras corría y habría caído a una zona donde había un aparcamiento, situado tres pisos más abajo de donde se encontraba.

Fue alli dónde los agentes de los Mossos encontraron el cadáver. Algunos medios de comunicación italiano hablan de que el cadáver fue desplazado, aunque fuentes de la investigación remarcan que el cuerpo sin vida de Amato estaba en el mismo sitio en el que murió a consecuencia del impacto. Se indagan las circunstancias de la caída.

La policía catalana también se ha puesto en contacto con la familia del fallecido para comunicar su muerte y preguntar sobre las circunstancias de su vida en Barcelona. El juzgado mantiene abierta una investigación, aunque por el momento todo apunta a una muerte accidental.

Amato, originario de Francolise, en la provincia de Caserta (sur de Italia), estaba desaparecido desde domingo, cuando su familia y allegados lanzaron la alerta por redes sociales tras no conseguir ponerse en contacto con él.