Tribunales
Absuelven e internan en un centro psiquiátrico al asesino del sacristán de Algeciras
EFE
Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
La Audiencia Nacional ha absuelto al acusado de asesinar a un sacristán en Algeciras el 25 de enero de 2023 y de causar heridas a otras dos personas al apreciar la eximente completa de alteración psiquiátrica en el momento de los hechos, en los que no ve una intención terrorista, si bien ordena su internamiento por un plazo máximo de 30 años en un establecimiento psiquiátrico penitenciario.
- Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas altas y lluvias en el litoral
- Jordi Puche, maestro: 'Parece que con 12 años los niños se hagan adultos de golpe para ir arriba y abajo en bus y comer a las cuatro de la tarde
- Rebelión en los institutos-escuela catalanes contra la orden de hacer clase todas las tardes
- Mercè Conangla, experta en educación emocional: 'Si a los jóvenes prefieren que el Estado les sustente será un campo abierto a las dictaduras
- El sospechoso principal del crimen de Helena Jubany declara este viernes ante el juez acorralado por las pruebas de ADN
- Solo el 39% de vecinos de Barcelona y el 16% de L'Hospitalet usan el catalán en su día a día
- La protesta de direcciones de escuelas e institutos de Barcelona por la mejora educativa se extiende por Catalunya
- ¿Tus hijos no paran de decir 'six seven'? Este es el origen y significado del meme viral que ha roto internet