Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

Absuelven e internan en un centro psiquiátrico al asesino del sacristán de Algeciras

Yassine Kanjaa, absuelto del asesinato del sacristán de Algeciras.

Yassine Kanjaa, absuelto del asesinato del sacristán de Algeciras. / EFE

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Audiencia Nacional ha absuelto al acusado de asesinar a un sacristán en Algeciras el 25 de enero de 2023 y de causar heridas a otras dos personas al apreciar la eximente completa de alteración psiquiátrica en el momento de los hechos, en los que no ve una intención terrorista, si bien ordena su internamiento por un plazo máximo de 30 años en un establecimiento psiquiátrico penitenciario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas altas y lluvias en el litoral
  2. Jordi Puche, maestro: 'Parece que con 12 años los niños se hagan adultos de golpe para ir arriba y abajo en bus y comer a las cuatro de la tarde
  3. Rebelión en los institutos-escuela catalanes contra la orden de hacer clase todas las tardes
  4. Mercè Conangla, experta en educación emocional: 'Si a los jóvenes prefieren que el Estado les sustente será un campo abierto a las dictaduras
  5. El sospechoso principal del crimen de Helena Jubany declara este viernes ante el juez acorralado por las pruebas de ADN
  6. Solo el 39% de vecinos de Barcelona y el 16% de L'Hospitalet usan el catalán en su día a día
  7. La protesta de direcciones de escuelas e institutos de Barcelona por la mejora educativa se extiende por Catalunya
  8. ¿Tus hijos no paran de decir 'six seven'? Este es el origen y significado del meme viral que ha roto internet

Absuelven e internan en un centro psiquiátrico al asesino del sacristán de Algeciras

Absuelven e internan en un centro psiquiátrico al asesino del sacristán de Algeciras

Los Mossos investigan la muerte de un joven italiano en un hotel de Barcelona en circunstancias poco claras

Los Mossos investigan la muerte de un joven italiano en un hotel de Barcelona en circunstancias poco claras

El sospechoso principal del crimen de Helena Jubany se niega a declarar

El sospechoso principal del crimen de Helena Jubany se niega a declarar

Trapero pide más castigo penal del tráfico de la marihuana por los "graves problemas" sociales que causa

Trapero pide más castigo penal del tráfico de la marihuana por los "graves problemas" sociales que causa

Los mensajes de los sicarios que asesinaron por error a 'El Conejero' en Telde: «Tanto tiempo para venir a cagarla»

Dos detenidos por el incendio mortal en A Coruña

Dos detenidos por el incendio mortal en A Coruña

Una niña de 9 años revela tras una charla del 25N en un colegio de Palma que su tío la violaba

Una niña de 9 años revela tras una charla del 25N en un colegio de Palma que su tío la violaba

La secta de Vistabella pretendía construir un complejo turístico con el dinero de los miembros

La secta de Vistabella pretendía construir un complejo turístico con el dinero de los miembros