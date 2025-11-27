Una "santera" estafa casi 13.000 euros a una mujer en Alicante que pagó por curar a su marido enfermo

La desesperación de una mujer de Alicante por tratar de curar a su marido, afectado por una grave enfermedad, le hizo caer en las garras de una trama de estafas de personas que se ofrecen como santeras y prometen soluciones a todos los problemas. La mujer descubrió el engaño cuando ya había pagado casi 13.000 euros a una santera y tras presentar denuncia la Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre que recibió las transferencias de dinero y ha sido acusado de delitos de estafa y extorsión.

La Policía no ha podido identificar hasta el momento a la presunta "santera" con la que habló la mujer estafada en Alicante. Las llamadas se realizaron desde República Dominicana, país del que es oriundo el detenido en Valladolid.

La operación policial se puso en marcha el pasado mes de mayo tras la denuncia presentada por una mujer en la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Alicante. En su denuncia, la mujer relataba que a su le diagnosticaron una grave enfermedad, por lo que, presa de la incertidumbre y la preocupación y en un estado de debilidad física y psicológica, recurrió a los servicios de una santera que se ofertaba a través de una red social. La mujer reconoció que estaba desesperada por conseguir que el estado de salud de su marido mejorase y buscó una salida en los servicios de la santera.

La santera fue exigiéndole distintas cantidades de dinero en conceptos de primera consulta, así como por diferentes rituales que manifestaba a la víctima que estaba llevando a cabo. Así, la mujer realizó varios pagos por un importe total de 12.970 euros, llegando a declarar una de las transferencias como un pago para comprar un coche con el fin de poder justificar la cantidad en su entidad bancaria.

Cuando la santera exigió más dinero a la mujer y la víctima puso pegas a realizar más transferencias, el tono de los mensajes que le dirigía la estafadora se volvió cada vez más amenazante, llegando a hacer creer a su víctima que utilizaría la "magia" para hacer enfermar a otros miembros de la familia.

La víctima, presa de un gran terror, y en una situación de evidente vulnerabilidad mental dadas las circunstancias, vivía atemorizada. Finalmente, un amigo de la familia la convenció de que presentase denuncia en dependencias policiales.

Teléfonos de la República Dominicana

Cuando esa denuncia llegó a la Comisaría Provincial de Alicante, los especialistas del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial iniciaron una ardua investigación que se ha dilatado durante meses para tratar de determinar la identidad de la persona que se hacía pasar por santera. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido esclarecer la identidad, puesto que todos los números de teléfono con los que se ponían en contacto con la víctima corresponden a la República Dominicana.

Lo que sí pudieron averiguar sin ningún género de dudas es la identidad del beneficiario de las transferencias realizadas por la vecina de Alicante, que es un hombre con domicilio en Valladolid y oriundo de República Dominicana. Los investigadores consultaron las bases de datos policiales y a este hombre le constaban numerosos antecedentes por distintos delitos.

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid, alertados por los investigadores de Alicante, iniciaron la búsqueda del sospechoso y el pasado 19 de noviembre lo localizaron y detuvieron como presunto autor de los delitos de estafa y extorsión. Tras ser arrestado fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Valladolid, donde se acordó su puesta en libertad provisional.