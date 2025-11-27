En la Sagrada Familia
Una persona muere en A Coruña en un incendio en un edificio
Una segunda persona fue trasladada en estado crítico
Las autoridades permiten acceder a los residentes por grupos al edificio, pero algunas familias deberán ser realojadas
Marta Otero Mayán
Una persona ha fallecido en un incendio en un edificio de la calle San Isidoro, en el barrio de la Sagrada Familia, en A Coruña, y otra fue trasladada en estado crítico al hospital. Así lo ha confirmado el 112 Galicia, mientras que los equipos de intervención continúan trabajando en el inmueble, que debió ser desalojado. También detallan que algunas personas permanecen confinadas por motivos de seguridad. Los bomberos detallan que el origen del fuego, que se desató en torno a las 17.45 de la tarde, fue el cuadro eléctrico del edificio, y que fue un particular el que avisó a los servicios de emergencia. Los servicios de emergencia permanecen en la calle, que está cortada al tránsito, y van dejando acceder por grupos a los residentes a sus viviendas. Los bomberos detallan que algunas familias deberán ser realojadas debido a la afectación sobre sus pisos y la falta de luz.
El humo afectó a las escaleras y las viviendas del edificio. Tras sofocar las llamas y durante los trabajos de ventilación, los Bomberos localizaron a dos personas inconscientes en el primer piso. El personal del Servicio de Urgencias - 061 prestó asistencia sanitaria en el lugar a los heridos, pero solo uno pudo ser trasladado con vida, en estado crítico, mientras que la otra persona falleció.
La Policía Nacional y Protección Civil permanecen en la zona, así como los servicios de emergencia, con el fin de facilitar la salida de los residentes mientras se ventila el inmueble.
- Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas altas y lluvias en el litoral
- Jordi Puche, maestro: 'Parece que con 12 años los niños se hagan adultos de golpe para ir arriba y abajo en bus y comer a las cuatro de la tarde
- Mundaka, la capital española del surf, muere de éxito: ni una vivienda disponible que no sea de alquiler turístico
- Detectada una nueva ciberestafa que roba datos bancarios suplantando una aplicación de gestión de aparcamiento
- Rebelión en los institutos-escuela catalanes contra la orden de hacer clase todas las tardes
- Vuelve la ola de frío a Barcelona y resto de Catalunya: quedan días
- Circula el primer tren por las nuevas vías de ancho internacional de Castellbisbal
- Mercè Conangla, experta en educación emocional: 'Si a los jóvenes prefieren que el Estado les sustente será un campo abierto a las dictaduras