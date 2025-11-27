Un herido leve
Un perro irrumpe en la N-II en Girona y provoca el choque entre un tráiler y un coche
La circulación por la variante sufrió restricciones de circulación durante más de tres horas
Ya hay más mascotas que bebés en Catalunya
Eva Batlle
Un perro irrumpió este miércoles por la tarde en la variante de la N-II en Girona y acabó provocando un choque entre un tráiler y un coche. El accidente obligó a cortar la vía y generó restricciones de circulación durante más de tres horas.
El siniestro se produjo hacia las cinco menos cuarto de la tarde y en él quedaron implicados un vehículo pesado y un coche. Según el Servei Català de Trànsit (SCT), el accidente se saldó con un único herido leve. El incidente movilizó varias patrullas de los Mossos d’Esquadra, efectivos del SEM y de los Bomberos.
A pesar de la virulencia del choque, ninguno de los ocupantes quedó atrapado. La maniobra de retirada del tráiler —que hizo la tijera y quedó atravesado en la calzada— concentró las tareas más complejas.
Conviene recordar que la circulación de vehículos pesados de más de 26 toneladas está prohibida en la N-II en el tramo comprendido entre la Jonquera y Fornells de la Selva, lo que incluye la variante de Girona.
Corte por la retirada
El corte de la N-II obligó a desviar el tráfico hacia la AP-7 hasta las seis y media de la tarde, cuando se habilitó un carril con paso alternativo. Sin embargo, a partir de las siete la vía volvió a cortarse hasta casi las ocho y tres cuartos para permitir la retirada definitiva del camión con la ayuda de una grúa y de los Bomberos.
La circulación se normalizó una vez fue retirado el vehículo pesado.
- Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas altas y lluvias en el litoral
- Jordi Puche, maestro: 'Parece que con 12 años los niños se hagan adultos de golpe para ir arriba y abajo en bus y comer a las cuatro de la tarde
- Mundaka, la capital española del surf, muere de éxito: ni una vivienda disponible que no sea de alquiler turístico
- Detectada una nueva ciberestafa que roba datos bancarios suplantando una aplicación de gestión de aparcamiento
- Rebelión en los institutos-escuela catalanes contra la orden de hacer clase todas las tardes
- Vuelve la ola de frío a Barcelona y resto de Catalunya: quedan días
- Circula el primer tren por las nuevas vías de ancho internacional de Castellbisbal
- Catalunya recupera 300 recetas de cocina en vías de extinción, con la ayuda de decenas de abuelas cocineras