Un perro irrumpe en la N-II en Girona y provoca el choque entre un tráiler y un coche

Un perro irrumpió este miércoles por la tarde en la variante de la N-II en Girona y acabó provocando un choque entre un tráiler y un coche. El accidente obligó a cortar la vía y generó restricciones de circulación durante más de tres horas.

El siniestro se produjo hacia las cinco menos cuarto de la tarde y en él quedaron implicados un vehículo pesado y un coche. Según el Servei Català de Trànsit (SCT), el accidente se saldó con un único herido leve. El incidente movilizó varias patrullas de los Mossos d’Esquadra, efectivos del SEM y de los Bomberos.

A pesar de la virulencia del choque, ninguno de los ocupantes quedó atrapado. La maniobra de retirada del tráiler —que hizo la tijera y quedó atravesado en la calzada— concentró las tareas más complejas.

Conviene recordar que la circulación de vehículos pesados de más de 26 toneladas está prohibida en la N-II en el tramo comprendido entre la Jonquera y Fornells de la Selva, lo que incluye la variante de Girona.

Corte por la retirada

El corte de la N-II obligó a desviar el tráfico hacia la AP-7 hasta las seis y media de la tarde, cuando se habilitó un carril con paso alternativo. Sin embargo, a partir de las siete la vía volvió a cortarse hasta casi las ocho y tres cuartos para permitir la retirada definitiva del camión con la ayuda de una grúa y de los Bomberos.

La circulación se normalizó una vez fue retirado el vehículo pesado.