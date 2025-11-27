Tribunales
Justícia autoriza máquinas de depilación láser para la población trans de las cárceles catalanas
La medida forma parte del despliegue de protocolos específicos para colectivos LGTBIQ+
Hallado muerto un preso por sobredosis en la cárcel de Brians 2
La Subdirección General de Programas de Rehabilitación y Sanidad del Departament de Justícia ha autorizado la entrada en las prisiones catalanas de máquinas de depilación láser para garantizar los derechos de los internos trans e intersexuales, según ha informado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y han confirmado fuentes de Justícia a este diario.
La medida, que forma parte del despliegue de protocolos específicos para colectivos LGTBIQ+ dentro de las prisiones catalanas, no ha gustado al sindicato, que opina que "genera controversia", "no responde a las necesidades reales y urgentes del sistema penitenciario catalán" y "evidencia una mala gestión de prioridades".
"No se pueden priorizar servicios cosméticos mientras no se resuelven cuestiones esenciales de seguridad, higiene y dignidad laboral", lamenta CSIF respecto a sus demandas del sistema penitenciario. En este sentido, remarcan que "no se da respuesta a las condiciones laborales precarias, la falta de personal, las infraestructuras degradadas y los problemas sanitarios recurrentes en las cárceles catalanas". "La reinserción no depende de máquinas de depilación láser, sino de un sistema penitenciario dotado de recursos, personal e infraestructuras dignas”, remarca CSIF.
