Tribunales

Justícia autoriza máquinas de depilación láser para la población trans de las cárceles catalanas

La medida forma parte del despliegue de protocolos específicos para colectivos LGTBIQ+

Hallado muerto un preso por sobredosis en la cárcel de Brians 2

Imagen de archivo del Centre Penitenciari Mas d'Enric.

Imagen de archivo del Centre Penitenciari Mas d'Enric. / JOAN REVILLAS

Germán González

Germán González

Barcelona
La Subdirección General de Programas de Rehabilitación y Sanidad del Departament de Justícia ha autorizado la entrada en las prisiones catalanas de máquinas de depilación láser para garantizar los derechos de los internos trans e intersexuales, según ha informado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y han confirmado fuentes de Justícia a este diario.

La medida, que forma parte del despliegue de protocolos específicos para colectivos LGTBIQ+ dentro de las prisiones catalanas, no ha gustado al sindicato, que opina que "genera controversia", "no responde a las necesidades reales y urgentes del sistema penitenciario catalán" y "evidencia una mala gestión de prioridades".

"No se pueden priorizar servicios cosméticos mientras no se resuelven cuestiones esenciales de seguridad, higiene y dignidad laboral", lamenta CSIF respecto a sus demandas del sistema penitenciario. En este sentido, remarcan que "no se da respuesta a las condiciones laborales precarias, la falta de personal, las infraestructuras degradadas y los problemas sanitarios recurrentes en las cárceles catalanas". "La reinserción no depende de máquinas de depilación láser, sino de un sistema penitenciario dotado de recursos, personal e infraestructuras dignas”, remarca CSIF.

