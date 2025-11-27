Detenido en el aeropuerto de Barcelona con 11 kilos de heroína ocultos en bolsas de café

Agentes de la Guardia Civil y dela Agencia Tributaria detuvieron el pasado 4 de noviembre en el aeropuerto de Barcelona a un pasajero que transportaba en su maleta cerca de 11 kilogramos de heroína oculta en paquetes que simulaban contener café. El sospechoso procedía de Bangkok (Tailandia), con escala en Kuwait.

Cuando el equipaje facturado del viajero pasó la aduana de la Terminal 2 del aeropuerto, los agentes detectaron una imagen sospechosa en el escáner RX. Una vez abierta la maleta en presencia del pasajero, los agentes hallaron en su interior 15 bolsas selladas, todas ellas con apariencia externa de contener café en grano. Al inspeccionar el contenido, se localizó una sustancia de color marrón que, tras ser sometida al test de detección de drogas, resultó ser heroína.

El pasajero fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La Unidad de Análisis Fiscal y Fronteras (UDAIFF) del aeropuerto realizó un pesaje total de la sustancia que arrojó un resultado de 10,966 kilogramos, lo que representa más de 100.000 dosis individuales, tomando como referencia una dosis media.

La Guardia Civil recuerda que la heroína es una droga altamente adictiva y de alto riesgo para la salud, especialmente peligrosa cuando se combina con alcohol u otros depresores del sistema nervioso central como las benzodiacepinas. Su consumo puede provocar depresión respiratoria y paro cardiorrespiratorio incluso en pequeñas cantidades.

El detenido, que es un ciudadano de nacionalidad polaca de 37 años de edad, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de El Prat de Llobregat (Barcelona), que ordenó su ingreso en prisión provisional por tráfico de drogas.