Sucesos
Detenido en el aeropuerto de Barcelona con 11 kilos de heroína ocultos en bolsas de café
Según la Guardia Civil la droga intervenida equivale a más de 100.000 dosis individuales
La Guardia Civil intercepta 1.500 kilos de droga en seis meses en el aeropuerto de Barcelona, un 427% más que el año pasado
Agentes de la Guardia Civil y dela Agencia Tributaria detuvieron el pasado 4 de noviembre en el aeropuerto de Barcelona a un pasajero que transportaba en su maleta cerca de 11 kilogramos de heroína oculta en paquetes que simulaban contener café. El sospechoso procedía de Bangkok (Tailandia), con escala en Kuwait.
Cuando el equipaje facturado del viajero pasó la aduana de la Terminal 2 del aeropuerto, los agentes detectaron una imagen sospechosa en el escáner RX. Una vez abierta la maleta en presencia del pasajero, los agentes hallaron en su interior 15 bolsas selladas, todas ellas con apariencia externa de contener café en grano. Al inspeccionar el contenido, se localizó una sustancia de color marrón que, tras ser sometida al test de detección de drogas, resultó ser heroína.
El pasajero fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La Unidad de Análisis Fiscal y Fronteras (UDAIFF) del aeropuerto realizó un pesaje total de la sustancia que arrojó un resultado de 10,966 kilogramos, lo que representa más de 100.000 dosis individuales, tomando como referencia una dosis media.
La Guardia Civil recuerda que la heroína es una droga altamente adictiva y de alto riesgo para la salud, especialmente peligrosa cuando se combina con alcohol u otros depresores del sistema nervioso central como las benzodiacepinas. Su consumo puede provocar depresión respiratoria y paro cardiorrespiratorio incluso en pequeñas cantidades.
El detenido, que es un ciudadano de nacionalidad polaca de 37 años de edad, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de El Prat de Llobregat (Barcelona), que ordenó su ingreso en prisión provisional por tráfico de drogas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas altas y lluvias en el litoral
- Jordi Puche, maestro: 'Parece que con 12 años los niños se hagan adultos de golpe para ir arriba y abajo en bus y comer a las cuatro de la tarde
- Mundaka, la capital española del surf, muere de éxito: ni una vivienda disponible que no sea de alquiler turístico
- Detectada una nueva ciberestafa que roba datos bancarios suplantando una aplicación de gestión de aparcamiento
- Rebelión en los institutos-escuela catalanes contra la orden de hacer clase todas las tardes
- Vuelve la ola de frío a Barcelona y resto de Catalunya: quedan días
- Circula el primer tren por las nuevas vías de ancho internacional de Castellbisbal
- Catalunya recupera 300 recetas de cocina en vías de extinción, con la ayuda de decenas de abuelas cocineras