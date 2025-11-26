El juzgado deja en libertad a un acusado de asesinar a la dependienta de una zapatería en Sabadell en 2007

Un crimen de hace más de 18 años estaría a punto de resolverse. El Juzgado de Instrucción número 5 de Sabadell mantiene la acusación por asesinato con alevosía contra un hombre de 75 años que ha comparecido este miércoles ante la magistrada que lleva el caso. Está acusado de presuntamente matar a la dependienta de la zapatería Acín en Sabadell el 28 de febrero de 2007. El cuerpo sin vida de la víctima se encontró en la trastienda.

En 2019 los Mossos detuvieron al hombre, lampista de profesión, tras constatar que había estado en el local el día del crimen dos veces, tanto por la mañana cuando fue a hacer una reparación, como por la tarde, poco antes de cerrar, gracias a revisar las cámaras de seguridad.

Sin embargo, la fiscalía no acusó por falta de más pruebas y el caso quedó archivado. El caso dio un giro hace unos meses cuando la policía consiguió localizar restos químicos de metales en la ropa de la víctima que también estarían en la del sospechoso por su trabajo como lampista, y por eso lo volvieron a acusar.

Ante estas nuevas evidencias el juzgado reabrió el procedimiento y citó al acusado para que declarase este miércoles. En la comparecencia se ha concretado que está investigado formalmente por un delito de asesinato con alevosía y que será procesado por el tribunal del jurado de la Audiencia de Barcelona por este crimen. Los Mossos también encontraron una huella del sospechoso en un ticket que tenía la víctima entre sus pertenencias

La magistrada ha acordado mantener la situación de libertad dictando las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía y la acusación particular de retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio y comparecencias semanales en el juzgado.

Sobre este caso los Mossos han explicado que "investigamos a un hombre como presunto autor de la muerte violenta de una dependienta en una zapatería en Sabadell hace 18 años. La nueva línea de investigación de la Unidad Central de Homicidios permite reabrir la causa tras encontrar nuevos indicios que le vincularían directamente con los hechos".

Los Mossos han indicado que para esta investigación la Policía Científica ha utilizado un nuevo equipo tecnológico que aplica una técnica avanzada de análisis de trazadores químicos mediante espectrometría y microscopía electrónica de alta resolución. De esta forma "se ha dado un giro en la investigación y han confirmado la presencia de sustancias químicas en la ropa de la víctima coincidentes con los residuos de la chaqueta del sospechoso y propios de su oficio de fontanero".

Caso reabierto

La Unidad Central de Homicidios se hizo cargo de la investigación en 2019 después de que ninguna de las líneas de investigación abiertas permitieran resolver el crimen. De toda la información recopilada hasta el momento, los investigadores se centraron en un hombre que había estado trabajando en la tienda el mismo día de los hechos y que no había sido investigado. La Unidad Central de Homicidios solicitó a la División de Policía Científica un nuevo análisis consistente en la revisión de los indicios recogidos en la escena del crimen en 2007.

Las primeras investigaciones apuntaban a que se trataba de un robo con violencia. La nueva línea de investigación planteó que el hombre habría manipulado la escena del crimen para simular un robo. En esta acción, habría tocado las pertenencias de la víctima, concretamente el monedero, pero se dejó diez euros en su interior y varios tickets en uno de los cuales dejó impregnada su huella En el escenario del crimen también se localizó una hoja de cúter rota con sangre de la víctima de tamaños similares a los utilizados por profesionales de la fontanería que era el oficio del investigado y detenido. Por eso se detuvo al lampista en 2019 y se registraron domicilios de su propiedad y el taller en el que trabajaba.

Pese a esto, el juzgado ordenó el archivo provisional de la causa a la espera de que la Unidad Central de Homicidios siguiese investigando. Hace unos meses se pidió a la Policía Científica un nuevo informe a partir del análisis de la ropa de la víctima y de la ropa del autor, la cual había sido requisada durante su detención y también en el marco de las entradas en sus domicilios y en el taller de fontanería de su propiedad durante el año 2019.

El objetivo era verificar si cuando el sospechoso presuntamente atacó a la víctima quedaron restos de varios componentes químicos del trabajo de fontanero en la ropa de ella. Estos elementos químicos son típicos y únicos del trabajo de fontanero.

Los agentes usaron equipos científicos de última generación que aplica una técnica avanzada de análisis de trazadores químicos mediante espectrometría y microscopía electrónica de alta resolución, que incrementa la sensibilidad y especificidad en la detección de transferencias de materiales. Gracias a esta tecnología se confirmó la presencia de cobre, hierro, plomo, estaño y lantano-cerio-neodimio en la ropa de la víctima, que coincidieron con los residuos detectados en la chaqueta del sospechoso que había sido intervenida durante la entrada y registro en su taller. Estos residuos estaban directamente vinculados con su oficio de fontanero, según los investigadores.

"Esta evidencia científica fue clave para reabrir la causa y establecer una conexión directa entre el detenido en 2019 y los hechos investigados", señalan los Mossos que añaden que "la transformación tecnológica aplicada a las ciencias forenses está conllevando una revolución en la resolución de investigaciones criminales de alta complejidad".