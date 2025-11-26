Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pacientes evacuados

Un grave incendio en el hospital de Santa Lucía de Cartagena obliga evacuar a pacientes y trabajadores

El fuego, que se ha propagado a la terraza y las fachadas, no ha dejado heridos, según fuentes del 112

Incendio en el Hospital Santa Lucía de Cartagena

Incendio en el Hospital Santa Lucía de Cartagena

Incendio en el Hospital Santa Lucía de Cartagena / VÍDEO: LA OPINIÓN DE MURCIA

Javier Ayala

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un incendio declarado alrededor de las siete y media de la mañana de este miércoles en el hospital Santa Lucía de Cartagena ha obligado a evacuar a pacientes y trabajadores, mientras se trabaja en su extinción.Un grave incendio originado a primera hora de la mañana de este miércoles en el Hospital Santa Lucía de Cartagena ha obligado a evacuar varias plantas del centro hospitalario. Las llamas han afectado a una de las caras laterales del quinto bloque del gran centro hospitalario de la ciudad portuaria y la han dejado prácticamente calcinada. Por ahora no hay que lamentar víctimas ni daños personales, solo materiales.

El fuego se habría iniciado sobre las 07:15 horas en la terraza de este bloque y se habría propagado rápidamente a las plantas quinta y tercera de dicho bloque por el fuerte viento que azota en la mañana de este miércoles en toda Cartagena.

Fuentes del 112 han informado a EFE de que las primeras llamadas de aviso del incendio, más de una treintena, se registraron a las 7,25 horas. El fuego afecta a la terraza y las fachadas y según la fuentes no se han registrado heridos.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detectada una nueva ciberestafa que roba datos bancarios suplantando una aplicación de gestión de aparcamiento
  2. Mundaka, la capital española del surf, muere de éxito: ni una vivienda disponible que no sea de alquiler turístico
  3. Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas altas y lluvias en el litoral
  4. Vuelve la ola de frío a Barcelona y resto de Catalunya: quedan días
  5. Ramón Vallés, piloto de Líneas Aéreas: 'Cuando aterrizo en Barcelona me encanta comunicar al pasaje nuestro skyline: la Sagrada Familia, el Tibidabo, Montserrat…
  6. Catalunya recupera 300 recetas de cocina en vías de extinción, con la ayuda de decenas de abuelas cocineras
  7. Circula el primer tren por las nuevas vías de ancho internacional de Castellbisbal
  8. Mallorca puede verse hoy desde Barcelona: la preciosa postal con la que ha amanecido la capital catalana

Un incendio afecta a varias plantas del hospital de Santa Lucía en Cartagena

Un incendio afecta a varias plantas del hospital de Santa Lucía en Cartagena

Cae una banda especializada en el tráfico ilegal de medicamentos y sustancias dopantes en Barcelona y Tarragona

Cae una banda especializada en el tráfico ilegal de medicamentos y sustancias dopantes en Barcelona y Tarragona

La autopsia a la niña de 6 años fallecida en Valencia no detecta ninguna causa directa de la muerte

La autopsia a la niña de 6 años fallecida en Valencia no detecta ninguna causa directa de la muerte

La policía interroga en un asilo al sospechoso de matar a Mari Trini y su bebé en 1987

La policía interroga en un asilo al sospechoso de matar a Mari Trini y su bebé en 1987

Cuatro muertos por inhalación de gas en una vivienda de Málaga

Cuatro muertos por inhalación de gas en una vivienda de Málaga

Las rupturas de las órdenes de protección a mujeres aumentan en Catalunya: 2.500 denuncias este año

Las rupturas de las órdenes de protección a mujeres aumentan en Catalunya: 2.500 denuncias este año

Detenido en Sevilla un influencer por incitar al odio contra las mujeres en sus redes sociales

Hallan el cadáver de un hombre en una vivienda de Málaga con un gran corte en el cuello