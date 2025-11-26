Cae una banda especializada en el tráfico ilegal de medicamentos y sustancias dopantes en Barcelona y Tarragona

Unos 150 agentes de los Mossos d'Esquadra han desplegado este miércoles por la mañana un dispositivo en varias localidades de Barcelona y Tarragona contra una banda presuntamente especializada en el tráfico ilegal de medicamentos y sustancias dopantes. Los sospechosos distribuían estos productos a nivel nacional y los beneficios los blanqueaban a través de estructuras societarias radicadas en el extranjero.

Por eso, en el operativo de Mossos hay varios efectivos de Europol y de la Policía de Estonia como observadores internacionales invitados, ya que se habría localizado alguna de estas sociedades domiciliada en este país. La policía catalana contó con la colaboración de la de Estonia para seguir el rastro de blanqueo de capitales.

El operativo está liderado por la Unidad Central de Consumo y la Unidad central de Blanqueo de Capitales de los Mossos y hacen entradas y registros en y empresas relacionadas con los principales investigados. Está previsto media docena de detenciones.

Por parte de los Mossos, el despliegue policial cuenta con más de 150 efectivos con agentes de la División de Investigación Criminal, Brigada Móvil, Unidad Canina, Policía Científica, Unidad de Seguridad Ciudadana y Sala de Coordinación Central. El caso está bajo secreto de las actuaciones.