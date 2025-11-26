Un agente de la Guardia Urbana fuera de servicio detecta a dos ladrones cuando 'marcaban' viviendas en el Clot

Un agente de la Guardia Urbana de Barcelona que estaba fuera de servicio detectó este martes a dos sospechosos que querían acceder a varios portales de edificios en el barrio del Clot. Tras seguirlos, comprobó como estaban 'marcando' viviendas para así averiguar si llevan días vacías y pueden entrar a robar más tarde, aprovechando que no hay nadie dentro de ellas.

Por eso, el policia alertó a una patrulla uniformada, aunque al notar la presencia de los agentes los sospechosos intentaron escapar del barrio en un vehículo. Sin embargo, la Guardia Urbana consiguió interceptarlos antes de que huyeran. Los cacos, que contaban con numerosos antecedentes por robos y hurtos, quedaron detenidos.

En el registro del coche y de los sospechosos los agentes encontraron herramientas usadas para forzar puertas. Además, localizaron marcadores en cinco viviendas en las que presuntamente habían planeado entrar a robar.

Los marcadores suelen ser de papel o de plástico y se ubican en el marco o el dintel, aunque a veces también suelen estar en las cerraduras de la puerta principal. También suelen usar cola caliente para hacer un hilo invisible entre la pared y el marco de la puerta. Si estos marcadores caen o se rompen, los ladrones saben que hay inquilinos.

Los delincuentes los colocan en la puerta de un domicilio para averiguar si una vivienda está vacía desde hace días. También fuerzan buzones para comprobar si los propietarios están de vacaciones. En algunos casos marcan puertas con arañazos o trazos imperceptibles de lápiz, tiza o boli para indicar que se trata de un piso con objetos de valor dentro.