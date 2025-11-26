Sucesos
Un agente de la Guardia Urbana fuera de servicio detecta a dos ladrones cuando 'marcaban' viviendas en el Clot
Una patrulla los interceptó cuando escapaban en un coche
Cazado un ladrón de móviles que usaba el método 'underpaper' en Barcelona
Un agente de la Guardia Urbana de Barcelona que estaba fuera de servicio detectó este martes a dos sospechosos que querían acceder a varios portales de edificios en el barrio del Clot. Tras seguirlos, comprobó como estaban 'marcando' viviendas para así averiguar si llevan días vacías y pueden entrar a robar más tarde, aprovechando que no hay nadie dentro de ellas.
Por eso, el policia alertó a una patrulla uniformada, aunque al notar la presencia de los agentes los sospechosos intentaron escapar del barrio en un vehículo. Sin embargo, la Guardia Urbana consiguió interceptarlos antes de que huyeran. Los cacos, que contaban con numerosos antecedentes por robos y hurtos, quedaron detenidos.
En el registro del coche y de los sospechosos los agentes encontraron herramientas usadas para forzar puertas. Además, localizaron marcadores en cinco viviendas en las que presuntamente habían planeado entrar a robar.
Los marcadores suelen ser de papel o de plástico y se ubican en el marco o el dintel, aunque a veces también suelen estar en las cerraduras de la puerta principal. También suelen usar cola caliente para hacer un hilo invisible entre la pared y el marco de la puerta. Si estos marcadores caen o se rompen, los ladrones saben que hay inquilinos.
Los delincuentes los colocan en la puerta de un domicilio para averiguar si una vivienda está vacía desde hace días. También fuerzan buzones para comprobar si los propietarios están de vacaciones. En algunos casos marcan puertas con arañazos o trazos imperceptibles de lápiz, tiza o boli para indicar que se trata de un piso con objetos de valor dentro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detectada una nueva ciberestafa que roba datos bancarios suplantando una aplicación de gestión de aparcamiento
- Mundaka, la capital española del surf, muere de éxito: ni una vivienda disponible que no sea de alquiler turístico
- Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas altas y lluvias en el litoral
- Vuelve la ola de frío a Barcelona y resto de Catalunya: quedan días
- Ramón Vallés, piloto de Líneas Aéreas: 'Cuando aterrizo en Barcelona me encanta comunicar al pasaje nuestro skyline: la Sagrada Familia, el Tibidabo, Montserrat…
- Catalunya recupera 300 recetas de cocina en vías de extinción, con la ayuda de decenas de abuelas cocineras
- Circula el primer tren por las nuevas vías de ancho internacional de Castellbisbal
- Jordi Puche, maestro: 'Parece que con 12 años los niños se hagan adultos de golpe para ir arriba y abajo en bus y comer a las cuatro de la tarde