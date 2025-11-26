Piden 16 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente y mostrar pornografía al hermano menor de su pareja

La Fiscalía pide 16 años de cárcel para un hombre que abusaba sexualmente y le mostraba pornografía al hermano menor de edad de su pareja mientras mantenían una relación sentimental. Los abusos tuvieron lugar cuando el chico tenía entre 12 y 13 años y empezaron en los trayectos de ferrocarril que solían hacer para llevar al menor a los entrenamientos del deporte que practicaba. Más tarde, la víctima fue a vivir al domicilio que compartía la hermana con el acusado, que aprovechó para continuar agrediendo al chico cuando la familiar estaba fuera. El caso fue instruido por el juzgado de Manresa.

Los hechos ocurrieron entre 2014 y 2016. Todo empezó en los frecuentes trayectos de ferrocarril que hacía el menor hasta Corbera de Llobregat para asistir a los entrenamientos del deporte que practicaba. El acusado se ofreció a acompañarle y, en algunos viajes, solía mostrarle imágenes de hombres desnudos, así como fotografías y vídeos pornográficos. De hecho, en una ocasión, le hizo desplazar al último vagón y le pidió que se masturbase. El menor se negó y entonces el acusado procedió a hacerlo ante su presencia.

En el 2014, el joven se fue a vivir al domicilio que su hermana compartía con el agresor y los abusos fueron a más. Desde entonces empezó a aprovecharse del menor con múltiples y constantes actos sexuales, desde tocamientos hasta la penetración. Además, el acusado lo hacía siempre cuando la mujer no se encontraba en el domicilio.

La Fiscalía impone al procesado una condena de 16 años de cárcel, 15 por el delito de agresión sexual y uno más por el de exhibición de pornografía a menores de edad. Además, se prevé la prohibición de acercamiento a la víctima en un radio inferior a 1.000 metros o que se comunique a ella a través de cualquier canal durante los próximos 23 años. En cuanto a la responsabilidad civil, deberá indemnizar a la víctima con 50.000 euros por los daños morales ocasionados.

Este caso fue inicialmente instruido por el juzgado de primera instancia e instrucción núm. 4 de Manresa y el juicio se celebrará el próximo miércoles 3 de diciembre en la Audiencia Provincial de Barcelona.