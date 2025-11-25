Los quebrantamientos de las órdenes de protección a mujeres aumentan en Catalunya: 2.500 denuncias este año

La violencia machista sigue siendo una de las principales preocupaciones de los Mossos d'Esquadra. Entre enero y octubre de 2025 la policía catalana ha investigado 14.455 denuncias de este tipo en el ámbito afectivo o familiar, una cifra sensiblemente superior (un 2,2%) a la del mismo periodo del año pasado. Tras el escándalo de las pulseras antiacoso que ha hecho aflorar los fallos en el sistema de protección, cabe destacar el aumento de uno de los delitos que más preocupa a las víctimas: los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento. También llama la atención que, aunque el foco de las violencias se ha puesto en los más jóvenes y los adolescentes, apenas el 1% de los detenidos o investigados son menores de edad.

Respecto a las órdenes de protección, según los datos de los Mossos presentados con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 17% de los delitos denunciados (2.458 de 14.481: o sea, casi dos de cada 10) se refieren a incumplimientos de las medidas judiciales de protección, como el alejamiento. La franja de edad más victimizada son mujeres de 36 a 45 años. Si esta cifra se compara con la del año pasado en el mismo periodo, existe un aumento del 13% (2.458 en 2025 por los 2.173 en 2024).

La policía recuerda que cualquier víctima de violencia de género puede pedir una orden de protección en comisaría cuando va a denunciar. Este año se han solicitado 9.229 órdenes en las 14.455 denuncias presentadas, lo que supone un descenso del 3,6% respecto a 2024. Con fecha de 20 de noviembre, en Catalunya existen 132 medidas de control telemático para agresores de violencia machista en el ámbito de la pareja o expareja, cuando hace un año eran 104. Este 2025 los juzgados catalanes han acordado un 21,15% más de medidas de control telemático para acusados. Estos mecanismos facilitan la información inmediata a la policía sobre incumplimientos de la medida acordada.

Planes de seguridad específicos

A principios de noviembre, los Grupos de atención a la Víctima de Mossos hacían un seguimiento de 24.429 víctimas, de las que 18.180 corresponden a mujeres que tienen alguna medida judicial de protección en vigor (74,4%). Estos datos representan un incremento del 1,3% en los seguimientos a víctimas respecto a 2024 (año 2025: 24.429, año 2024: 24.095)

Además, los Mossos d'Esquadra ofrecen protección policial a víctimas con otras medidas de seguridad: se establece un plan de seguridad cuyas medidas de protección policial se adecuan de forma individualizada a las circunstancias de riesgo de la víctima. A principios de noviembre, los agentes protegían a 153 mujeres en situación de riesgo medio (132), alto (11) y muy alto (11).

Por otra parte, en lo que llevamos de año, los agentes han atendido a 13.536 víctimas, de las que el 95,4% son mayores de edad (12.917 de 13.536) y el 4,6% son menores (619 de 13.536). Hasta octubre pasado, los Mossos habían detenido o investigados a 12.359 hombres, un 1,2% menos que el año anterior. Del total de acusados, el 98,9% son mayores de edad y el 1,1% son menores de 14 a 17 años. Se remarca el descenso (12%) de los sospechosos menores, una tendencia también registrada en la franja de 51 a 60 años (5%).

Más revelaciones de secretos

El balance sobre violencia machista de los Mossos también señala que el maltrato en el ámbito del hogar representa un 37% del total de denuncias (5.360). A continuación aparecen las amenazas a la víctima o a su familia con un 20,2% (2.925); los quebrantamientos de medidas de protección (17%) y la violencia física y psíquica en el ámbito familiar (7,2%).

Las cifras de Mossos señalan que el delito de descubrimientos y revelación de secretos es el que más ha aumentado entre enero y octubre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año pasado. En concreto se ha pasado de 161 a 195, un 21%, y se incluyen conductas como vulneración de la intimidad o uso de datos personales interceptando comunicaciones o usando herramientas técnicas de escuchas o grabación de audio e imagen. La franja de edad más victimizada es la de 26 a 35 años.

También han aumentado un 15,5% las agresiones sexuales en el ámbito sexoafectivo, pasando de 187 en 2024 a 216 en 2025, de las que un 37,7% son mujeres de 26 a 35 años. A la vez, se han incrementado (en este caso un 11%) los delitos de impago de pensiones (267 en 2024 a 296 en 2025): la edad media de la víctima es de 38 años, y la del autor, 41.

Los Mossos subrayan que la violencia sexual representa el 4,9% de las agresiones denunciadas en el ámbito afectivo (704 hechos de los 14.455 denuncias este año) mientras que las agresiones sexuales en menores de 16 años, en cualquiera de sus modalidades, representan el 5% de la violencia sexual denunciada (35 de 704). Este porcentaje es casi idéntico en el mismo periodo que en 2024 (5,3%).

Ocho feminicidios

En lo que llevamos de año se han producido 8 feminicidios en Catalunya (cuatro mujeres y un hijo por violencia machista y tres por violencia familiar) cuando el año anterior, en el mismo periodo, fueron 19 (16 de violencia de género y 3 de violencia familiar). De los 8 feminicidios este año 3 víctimas, una de violencia machista y dos de la familiar tenían denuncias previas con su homicida y dos tenían una orden de protección vigente.

Los Mossos también han tenido conocimiento de tres casos de mutilación genital (dos de mayores de edad consumado y una menor preventiva) y seis casos de matrimonios forzados (1 mujer mayor de edad, 1 hombre mayor de edad y 4 menores de edad).