Un hombre muerde a un policía local de Alicante al ser arrestado por transportar drogas

La Guardia Civil y la Policía Local de la localidad alicantina de Albatera han detenido a tres personas por tráfico de drogas tras sorprendidas con diferentes cantidades de distintas sustancias estupefacientes en un control realizado de forma conjunta por los agentes. Uno de los implicados reaccionó violentamente y al tratar de evitar que lo detuvieran llegó a morder a uno de los policías locales de Albatera.

La mayor parte de los estupefacientes intervenidos, una roca de más de 50 gramos de cocaína pura, la portaba entre su ropa una mujer embarazada.

Los hechos ocurrieron a las 20:20 horas del pasado 26 de octubre, cuando varios agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Dolores y de la Policía Local de Albatera realizaban un dispositivo conjunto de identificación de vehículos y personas en la carretera convencional CV 909, en el término municipal de Albatera.

Sospechas

Al parar a un turismo en el que viajaban tres personas y proceder a su identificación, la actitud de los ocupantes indujo a sospecha a los agentes. Por ello, realizaron una comprobación exhaustiva y localizaron, ocultas entre la ropa de los ocupantes, diferentes cantidades de varios estupefacientes, así como varios billetes de dinero en efectivo.

Efectos intervenidos a los detenidos. / INFORMACIÓN

Al ser informados de que iban a ser detenidos por un delito de tráfico de drogas, uno de los hombres trató de resistirse, iniciando un forcejeo con los agentes por el que dos de ellos sufrieron lesiones y llegando a morder con violencia a uno de los policías locales. Aún así, los agentes lograron reducirlo y las tres personas fueron detenidas y trasladadas al cuartel para la instrucción de las diligencias.

Previo a su ingreso en los calabozos, la mujer fue trasladada a un centro médico para asegurar la adopción de las correctas medidas de salud tanto para ella como para el feto.

Los detenidos son dos hombres de 27 y 37 años y una mujer de 44, los cuales fueron investigados por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Además, al hombre de 27 años que trató de resistirse a la detención se le imputó un delito de atentado contra agente de la autoridad.

A los detenidos les intervinieron una roca de cocaína de 53,3 gramos de peso, con un alto grado de pureza, una bellota de hachís y un cigarro porro, además de 150 euros probablemente procedente de la venta, un teléfono móvil y el vehículo empleados en la comisión del delito.

Los tres apresados fueron puestos a disposición del juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela, que decretó su puesta en libertad con cargos.