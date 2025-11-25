Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido en Sevilla un influencer por incitar al odio contra las mujeres en sus redes sociales

El supuesto autor habría realizado numerosas publicaciones en redes sociales promoviendo al odio, hostilidad y discriminación contra las mujeres

Detienen a una persona por discurso de odio contra las mujeres a través de perfiles en redes sociales.

Detienen a una persona por discurso de odio contra las mujeres a través de perfiles en redes sociales.

Redacción

Sevilla
Agentes del Equipo de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) de la Guardia Civil de Sevilla han procedido a la detención de una persona por difundir contenidos, a través de redes sociales, susceptibles de constituir un discurso de odio motivado por razones de género.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia interpuesta por los Servicios Sociales Comunitarios en un Puesto de la Guardia Civil de la Campiña sevillana, quienes hacían constar la existencia de publicaciones realizadas por esta persona contra las mujeres.

Delito de odio contra las mujeres

Tras ello, comenzaron las investigaciones enfocadas en el entorno virtual, pudiendo observar un gran número de publicaciones y emisiones en directo (“lives”) en las que el detenido promovía de forma directa al odio y a la hostilidad contra las mujeres, mediante un discurso caracterizado por comentarios denigrantes, misóginos e intolerantes.

El presunto autor, valiéndose de la elevada repercusión y ascendencia que tenía en su comunidad virtual, donde contaba con más de 125.00 seguidores, difundió este discurso con el objeto de fomentar en terceros la hostilidad y discriminación contra todas las mujeres.

Esta pluralidad de conductas, con una clara motivación discriminatoria como expresión de la intolerancia por razones de género, son conductas relevantes que generan miedo e inseguridad en el colectivo que conforman las mujeres.

El Equipo de Respuesta a los Delitos (REDO) de la Guardia Civil de Sevilla ha mantenido una estrecha coordinación con la Fiscalía Delegada para los Delitos de Odio y contra la Discriminación durante el desarrollo de las actuaciones.

Equipos REDO de la Guardia Civil

La creación de los Equipos de Respuesta a los Delitos de Odio y Discriminación (REDO) de la Guardia Civil, se enmarca dentro del 'Plan de actuación de la Guardia Civil ante los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación', aprobado en abril de 2022.

Junto a los Equipos REDO, la Guardia Civil cuenta también con la figura del Interlocutor Social Territorial, que actúa como punto de contacto a nivel provincial con otras instituciones, organismos y organizaciones de la sociedad civil con responsabilidad en la lucha contra los delitos de odio.

Entre las misiones de los Equipos REDO de la Guardia Civil destaca el asesoramiento y atención personalizada a las víctimas, incluso previamente a la interposición de la denuncia, así como la investigación de los delitos de odio, especialmente aquellos cometidos a través de Internet y de las redes sociales.

