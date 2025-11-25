Violencia mahcista
Detenido un hombre por maltratar y no dejar salir de casa a su esposa en Corbera
El hombre, de 45 años, ha sido arrestado como presunto autor de los delitos de violencia de género y detención ilegal
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre en Corbera de Llobregat (Barcelona) después de que su mujer denunciara malos tratos por su parte y que no la dejaba salir del domicilio desde hacía cuatro meses.
Según informa la Policía de la Generalitat, el hombre, de 45 años, ha sido detenido como presunto autor de los delitos de violencia de género y detención ilegal.
El caso
El pasado viernes 14 de noviembre, una mujer contactó con los servicios sociales de Corbera de Llobregat mediante el buzón del correo oficial, para pedir asesoramiento, dado que recibía malos tratos por parte de la pareja con la que convivía.
Tras varios intercambios de mensajes por correo electrónico, la comunicación entre la mujer y los servicios sociales se cortó.
Debido a esta interrupción, los encargados de los servicios sociales se pusieron en contacto con los Mossos d'Esquadra de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) para informar de estos hechos.
Los agentes de la Unidad del Grupo de Atención a la víctima de la comisaría de Sant Vicenç dels Horts y agentes de la Policía Local de Corbera de Llobregat se desplazaron entonces al domicilio familiar, donde pudieron mantener una conversación con la mujer.
Ésta explicó a los agentes que sufría malos tratos por parte de su marido, quien no la dejaba salir del domicilio desde hacía cuatro meses.
Por último, el 18 de noviembre, los agentes, con la información recogida por los servicios sociales así como las declaraciones de la propia víctima, detuvieron a su marido por un delito de violencia de género y por un delito de detención ilegal.
