Los abogados de Barcelona atienden a 36 víctimas de violencia machista al día

Entre enero y octubre de este año los letrados del Ilustre Colegio de la Abogacía de Catalunya (Icab) han realizado 10.899 asistencias por violencia machista y de género, lo que supone un incremento del 10% respecto al mismo periodo de 2024. Así lo ha anunciado la decana del Icab, Cristina Vallejo, en el acto por el ‘Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer’ que cada año celebra el colegio.

Los abogados del Turno de Oficio han hecho 996 actuaciones más este año que el anterior en materia de violencia machista y de género. En concreto, de media hacen 1.089 asistencias al mes a víctimas de violencia de género o machista, en comisarías y en los juzgados, y que han incrementado de 33 a 36 las asistencias diarias de media por estos procedimientos en comparación con el año pasado. Vallejo ha recordado que hay cinco abogados de guardia cada día para este tipo de asistencias y ha pedido "más recursos" para que puedan atender a estas personas.

En este sentido, la diputada del Turno de Oficio del Icab, Cristina Capuz, ha explicado que los abogados que están de guardia 24 horas deben desplazarse a diferentes comisarías para atender a la víctima y que no siempre están cerca, por lo que se requiere reforzar esta asistencia. Pese a esto, Capuz ha remarcado que los letrados se han marcado el "compromiso de estar antes de una hora en la comisaría para atender a las víctimas que acuden a interponer una denuncia". El Icab tiene 1.014 abogados especializados en violencia de género que reciben formación en la atención especializada a las víctimas.

Capuz ha añadido que de las 10.899 designaciones para atender a víctimas realizadas durante los primeros 10 meses del año 8.445 son por casos de violencia de género, en las que hay o ha habido una relación afectiva entre agresor y denunciante, lo que supone un 8,3% más que en el mismo periodo de 2024. Sobre violencia machista, sin que víctima y agresor tengan relación sentimental, se han hecho 2.454 actuaciones en los diez primeros meses de 2025, un aumento del 16,25% respecto al año anterior.

Sobre este tipo de asistencias, los abogados han remarcado que cada vez atienden más casos de violencia machista virtual y que las víctimas son cada vez más jóvenes. En este sentido, afirman que han subido casos de menores de entre 13 y 16 años, que sufren acoso virtual, como por ejemplo que circule por toda la clase una foto comprometida que han enviado a su pareja después de una ruptura sentimental.

Por eso la diputada responsable de la Comisión de los Nuevos Modelos de Familia, Cristina Díaz-Malnero, ha remarcado la importancia de la educación preventiva que establece la legislación en los más jóvenes sobre este tipo de violencias digitales. Además, Teresa Blasi, presidenta de la Comisión de Mujeres Abogadas, ha recordado que cada vez hacen más formación entre los colegiados sobre este tipo de violencias digitales.

Precisamente, esta formación constante con perspectiva de género es una de las actuaciones previstas por el Icab para "combatir" este tipo de violencia, según ha explicado la decana Cristina Vallejo. También ha reclamado más apoyo de las administraciones así como que atiendan sus "propuestas legislativas" para defender los derechos de los colectivos vulnerables.

Vallejo también ha anunciado que la Intercolegial ha puesto en marcha un punto lila de acompañamiento de las colegiadas que denuncien acoso sexual o discriminación por razones de sexo y género tanto en el ámbito laboral como fuera.