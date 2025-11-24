Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

La Policía investiga la muerte violenta de una mujer en su casa de Cádiz

El cuerpo de la víctima, de 70 años, fue hallado en una vivienda de El Puerto de Santa María y los agentes investigan las circunstancias de la muerte, tras descartar que se trate de un caso de violencia machista

Un coche de la Policía Nacional, en una imagen de archivo.

Un coche de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. / EP

EFE

Cádiz
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer unos 70 años, cuyo cadáver, con signos de violencia, fue hallado este domingo en su casa de Valdelagrana, en El Puerto de Santa María (Cádiz), según han informado fuentes policiales.

La Policía descarta en principio que se trate de un caso de violencia machista y espera al informe forense para determinar las circunstancias de su muerte.

Según ha avanzado Diario de Cádiz la mujer, divorciada desde hace años, vivía todo el año en el chalet de la zona de Valdelagrana en el que ha sido hallada muerta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detectada una nueva ciberestafa que roba datos bancarios suplantando una aplicación de gestión de aparcamiento
  2. Mundaka, la capital española del surf, muere de éxito: ni una vivienda disponible que no sea de alquiler turístico
  3. Beca MEC 2025-2026: consulta aquí la cantidad que te corresponde y cuándo la cobrarás
  4. Ramón Vallés, piloto de Líneas Aéreas: 'Cuando aterrizo en Barcelona me encanta comunicar al pasaje nuestro skyline: la Sagrada Familia, el Tibidabo, Montserrat…
  5. En el pueblo abandonado de Burgos que compró una pareja holandesa: 'Es ya el lugar con más niños de la comarca
  6. Mallorca puede verse hoy desde Barcelona: la preciosa postal con la que ha amanecido la capital catalana
  7. Circula el primer tren por las nuevas vías de ancho internacional de Castellbisbal
  8. El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta

Un joven sudanés se rompe tras ser condenado en Palma por patronear una patera: “He venido aquí para mejorar mi vida”

Un joven sudanés se rompe tras ser condenado en Palma por patronear una patera: “He venido aquí para mejorar mi vida”

La "estafa del billete" en los cajeros automáticos: tu cuenta puede quedar a cero

La "estafa del billete" en los cajeros automáticos: tu cuenta puede quedar a cero

Un asesino, conocidos narcos y violadores: la Policía pide ayuda para detener a los 10 fugitivos más buscados en España

Un asesino, conocidos narcos y violadores: la Policía pide ayuda para detener a los 10 fugitivos más buscados en España

La Policía investiga la muerte violenta de una mujer en su casa de Cádiz

La Policía investiga la muerte violenta de una mujer en su casa de Cádiz

Venta de un bebé en Málaga: la Policía Nacional evita la venta de una recién nacida por 3.000 euros

Venta de un bebé en Málaga: la Policía Nacional evita la venta de una recién nacida por 3.000 euros

Fallece un montañero madrileño tras precipitarse por una pendiente en Huesca

Multitudinaria despedida a los dos mineros fallecidos en Asturias

Multitudinaria despedida a los dos mineros fallecidos en Asturias

Cinco heridos, dos de ellos menores, al incendiarse un ático en L'Hospitalet

Cinco heridos, dos de ellos menores, al incendiarse un ático en L'Hospitalet