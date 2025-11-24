Huye tras sufrir un accidente en la C-17 con sus dos hijas menores y cuando lo arrestan da positivo en cocaína y anfetaminas

Los Mossos d'Esquadra detuvieron la noche del pasado 20 de noviembre a un conductor de 33 años por escapar a pie con sus dos hijas menores del accidente que había provocado en la C-17, a la altura de Tona. Dos turismos tuvieron un siniestro y cuando llegaron los agentes vieron que en un vehículo había una persona herida leve y en el otro únicamente el acompañante.

Varios testigos indicaron que el conductor había escapado corriendo con sus hijas menores de edad. Un policía fuera de servicio, que estaba en el lugar del accidente, siguió al sospechoso y lo encontró a unos 500 metros. Allí consiguió detenerlo a la espera de la llegada de otras patrullas.

Los agentes constataron que el sospechoso presentaba síntomas evidentes de ir bajo los efectos de alguna droga, por lo que en las pruebas dio positivo en cocaína, cannabis y anfetaminas. Por eso fue trasladado a comisaría junto con las menores para identificarlo, ya que no tenían ninguna documentación encima.

En dependencias policiales los Mossos constataron que tenía en vigor una orden de busca y captura y que nunca había obtenido el permiso de conducir. Por eso quedó detenido y sus hijas entregadas a una familiar. Ahora también está acusado de conducir bajo los efectos de las drogas, abandonar el lugar del accidente y circular sin carnet.