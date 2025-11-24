Detenidos nueve jóvenes y un menor por agredir a una persona por un incidente de tráfico en Blanes

Los Mossos d'Esquadra han detenido a nueve jóvenes de entre 18 y 23 años, y a un menor de edad que circulaban en dos vehículos que no se detuvieron mientras tres personas pasaban por un paso de peatones en Blanes y que agredieron a una de ellas cuando se lo recriminó causándole heridas graves.

Según ha informado este lunes la policía catalana, los hechos ocurrieron el pasado 8 de noviembre en Blanes, sobre las cinco de la tarde, cuando la víctima y dos acompañantes atravesaban un paso de peatones. Dos coches pasaron a gran velocidad sin detenerse, y una de las tres personas que atravesaba el paso de peatones se lo recriminó. En ese momento, los diez ocupantes de los turismos bajaron, persiguieron a la víctima unos metros y la agredieron con patadas y puñetazos.

La Policía Local de Blanes recibió un aviso que alertaba que se estaba produciendo una agresión entre varias personas en la zona del Passeig de Dintre y varias patrullas, apoyadas por dotaciones de los Mossos d'Esquadra, se desplazaron hasta el lugar de los hechos.

Jóvenes con antecedentes

La víctima, de 29 años y nacionalidad española, fue atendida en el lugar del suceso por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y, a pesar que en un primer momento las lesiones parecían leves, posteriormente, tras una primera valoración en el Hospital Comarcal de Blanes, le derivaron en el Hospital Trueta de Girona con lesiones graves.

Para esclarecer las circunstancias de la agresión e identificar a los autores se inició una investigación por parte de la Unidad de Investigación de los Mossos de Blanes, con la colaboración de la Policía Local. Los investigadores consiguieron identificar a los diez jóvenes implicados, que fueron detenidos el pasado día 18 en Blanes como presuntos autores de un delito de lesiones.

Los detenidos mayores de edad, de los que tres tenían antecedentes, pasaron el pasado 19 de noviembre a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Blanes y el menor de edad comparecerá ante la Fiscalía de Menores cuando sea requerido.