Un conductor se accidenta a la C-17, huye a pie con dos niñas y da positivo en varias drogas

Los Mossos han detenido un hombre de 33 años como presunto autor de tres delitos contra la seguridad viaria. Los hechos ocurrieron el día 20 de noviembre a las nueve de la noche cuando los Mossos recibieron el aviso de un accidente de tráfico entre dos turismos a la C-17 en Tona. Al llegar al lugar, encontraron un vehículo con una persona herida leve, mientras que al otro coche solo había el acompañante. Testigos del accidente informaron que el conductor había huido a pie con dos hijas menores de edad.

Los agentes lo encontraron a unos 500 metros del lugar y presentaba síntomas de ir bajo los efectos de alguna sustancia. El hombre dio positivo en cocaína, cannabis y anfetaminas. Tampoco tenía el carnet de conducir y tenía una orden de búsca y captura.

Según informan los Mossos, fue una agente fuera de servicio que se encontraba al lugar del accidente quien decidió buscar al conductor que había huido. Minutos después, lo localizó a unos 500 metros del lugar del accidente acompañado de las dos menores. El agente avisó a los otros mossos que rápidamente se presentaron en el lugar, le hicieron la prueba de tóxicos y lo trasladaron a comisaría para identificarlo, puesto que no llevaban ninguna documentación.

Una vez en las dependencias policiales, los agentes identificaron el hombre y vieron que tenía una orden de busca y captura, y que nunca había obtenido el carnet de conducir. Finalmente, quedó detenido por la orden previa de captura, y por tres delitos contra la seguridad viaria: conducir bajo los efectos de las drogas, abandonar el lugar del accidente y no tener carné. Las menores fueron entregadas a una familiar.