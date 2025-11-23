Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Dos mossos evitan el suicidio de una adolescente cuando iba a saltar de un puente sobre la C-32 en Montgat

Cortan la Ronda Litoral de Barcelona tras precipitarse una persona cerca del Moll de la Fusta

Los agentes la redujeron cuando estaba con los pies colgando de la barandilla

L’autopista C-32 a la altura de Vilassar de Mar. | JORDI OTIX

L’autopista C-32 a la altura de Vilassar de Mar. | JORDI OTIX

Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra salvaron la vida a una menor el pasado 9 de noviembre cuando iba a saltar sobre la autopista C-32 desde un puente cerca de Montgat. Los agentes vieron a la adolescente subirse a la barandilla y sentarse con los pies colgando. Fue entonces cuando se encendieron todas las alarmas ante la posibilidad de que se precipitara desde una altura considerable. En ese momento, los agentes actuaron de forma rápida, cogieron por la espalda a la niña y la redujeron para evitar que saltara sobre una de carreteras más transitadas del Maresme.

Mientras uno de los policías llamaba a emergencias el otro intentaba calmar a la menor, que estaba muy nerviosa. Una ambulancia del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) con servicio de apoyo psicológico acudió al lugar para hacerse cargo de la adolescente. También se activaron varias patrullas de la policía local que avisaron a la familia de la niña.

Los Mossos recuerdan que: "Si tienes pensamientos suicidas o te preocupa a alguien de tu entorno, llama al 061 Salut Respon. Un equipo especializado te escuchará y ayudará las 24 horas del día".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detectada una nueva ciberestafa que roba datos bancarios suplantando una aplicación de gestión de aparcamiento
  2. Beca MEC 2025-2026: consulta aquí la cantidad que te corresponde y cuándo la cobrarás
  3. El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
  4. Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
  5. Mundaka, la capital española del surf, muere de éxito: ni una vivienda disponible que no sea de alquiler turístico
  6. En el pueblo abandonado de Burgos que compró una pareja holandesa: 'Es ya el lugar con más niños de la comarca
  7. Protecció Civil activa la prealerta por posibles nevadas en el Alt y el Baix Empordà
  8. Mallorca puede verse hoy desde Barcelona: la preciosa postal con la que ha amanecido la capital catalana

Las nuevas víctimas de la trata: trabajadores de supermercados, 'esclavos de la marihuana' y hurtadoras del metro

Las nuevas víctimas de la trata: trabajadores de supermercados, 'esclavos de la marihuana' y hurtadoras del metro

Dos mossos evitan el suicidio de una adolescente cuando iba a saltar de un puente sobre la C-32 en Montgat

Dos mossos evitan el suicidio de una adolescente cuando iba a saltar de un puente sobre la C-32 en Montgat

Cinco heridos, dos de ellos menores, al incendiarse un ático en L'Hospitalet

Cinco heridos, dos de ellos menores, al incendiarse un ático en L'Hospitalet

La Conselleria de Sanidad se reúne con el anestesista que atendió a las dos niñas de la clínica dental de Valencia

La Conselleria de Sanidad se reúne con el anestesista que atendió a las dos niñas de la clínica dental de Valencia

Venta de un bebé en Málaga: la Policía Nacional evita la venta de una recién nacida por 3.000 euros

Venta de un bebé en Málaga: la Policía Nacional evita la venta de una recién nacida por 3.000 euros

El anestesista Vicente Domingo, sobre la muerte de una niña tras una intervención en una clínica dental de Valencia: “Lo ocurrido es extremadamente raro"

El anestesista Vicente Domingo, sobre la muerte de una niña tras una intervención en una clínica dental de Valencia: “Lo ocurrido es extremadamente raro"

Iberia denuncia un ciberataque que afecta a datos de clientes

Iberia denuncia un ciberataque que afecta a datos de clientes

Tres años como piloto de avión sin ser comandante: investigan a un español por falsificar documentos de vuelo

Tres años como piloto de avión sin ser comandante: investigan a un español por falsificar documentos de vuelo