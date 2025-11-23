Dos mossos evitan el suicidio de una adolescente cuando iba a saltar de un puente sobre la C-32 en Montgat

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra salvaron la vida a una menor el pasado 9 de noviembre cuando iba a saltar sobre la autopista C-32 desde un puente cerca de Montgat. Los agentes vieron a la adolescente subirse a la barandilla y sentarse con los pies colgando. Fue entonces cuando se encendieron todas las alarmas ante la posibilidad de que se precipitara desde una altura considerable. En ese momento, los agentes actuaron de forma rápida, cogieron por la espalda a la niña y la redujeron para evitar que saltara sobre una de carreteras más transitadas del Maresme.

Mientras uno de los policías llamaba a emergencias el otro intentaba calmar a la menor, que estaba muy nerviosa. Una ambulancia del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) con servicio de apoyo psicológico acudió al lugar para hacerse cargo de la adolescente. También se activaron varias patrullas de la policía local que avisaron a la familia de la niña.

Los Mossos recuerdan que: "Si tienes pensamientos suicidas o te preocupa a alguien de tu entorno, llama al 061 Salut Respon. Un equipo especializado te escuchará y ayudará las 24 horas del día".