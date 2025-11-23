La Guardia Urbana de Barcelona alerta del método "underpaper": robar teléfonos tapándolos con un diario

Aunque cada vez sea más anacrónico leer en diarios de papel y casi sirvan más sus hojas para envolver bocadillos o ponerlos en el suelo y así evitar pisar lo fregado, hay quien siempre encuentra la forma ilícita de sacar provecho. Y es que hasta un ladrón puede usar un periódico como un elemento para camuflar un hurto y así conseguir cometer sus fechorías.

Es lo que ha alertado la Guardia Urbana de Barcelona tras detener in fraganti a un caco especializado en este método de robo, conocido como "underpaper". Una patrulla constató como el sospechoso había robado un teléfono móvil al cliente de un establecimiento de comida rápida en el barrio de Sagrada Familia.

Se trata de un ladrón especializado en este tipo de hurtos, según los agentes. Actúa cuando la víctima deja algo valioso, principalmente el teléfono móvil que es lo que más se usa en cualquier momento, encima de la mesa y el caco se acerca con cualquier excusa, como preguntar una dirección o intentar entablar conversación.

Lleva encima un papel, habitualmente un diario pero también puede ser un mapa, que deja con mucha intención sobre el teléfono de la víctima. Entonces sigue con la conversación hasta que aprovecha la distracción del afectado para llevarse el terminal escondido debajo del papel. La víctima suele darse cuenta mucho más tarde de que ha sido robada con el método 'underpaper'.

Ante la proliferación de este método en establecimientos públicos de zonas turísticas o muy concurridas de Barcelona, la Guardia Urbana recuerda que "es importante no dejar el teléfono móvil ni la cartera sobre las mesas o mostradores. Es necesario desconfiar de personas desconocidas que se acerquen a pedir información y mantener siempre vigilados el entorno y los objetos personales. En caso de hurto o tentativa, es necesario llamar al 112 para denunciar los hechos".

Por mucho que sorprenda hoy en día que alguien lleve un diario debajo del brazo cuando va por la calle no hay que desconfiar de todos los lectores que todavía prefieren informarse gracias a un papel. Lo que se debe tener claro es que en todo momento se debe tener controlados los objetos de valor. Así, el criminal usará principalmente el periódico para conocer la actualidad y saber que la policía conoce su método.