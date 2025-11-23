Félix Barrio, director del Instituto Nacional de Ciberseguridad: "Con la IA pueden imitar páginas reales para obtener datos bancarios y tarjetas de crédito"

Los casos de suplantación de identidad y fraude en Baleares están en aumento. Según Félix Barrio, director del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), en el último año, el teléfono de asesoramiento gratuito sobre ciberseguridad, 017, ha recibido 1.640 llamadas de ciudadanos de las islas. "En Mallorca, la mayoría de denuncias por las que nos llaman es por suplantación de identidad, y la suplantación va siempre vinculada a intentos de fraude, engaño y extorsión", señaló Barrio, indicando que estos datos se mantienen dentro de la media nacional. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron en Baleares un total de 12.953 ciberdelitos en 2024, un 12,8% menos que en 2023, según los datos que figuran en el 'Informe sobre la Cibercriminalidad en España 2024', elaborado por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad del Ministerio del Interior.

Durante la presentación de los resultados del Cybercamp Illes Balears en la Universitat de les Illes Balears (UIB), Barrio explicó que este incremento refleja la creciente dependencia de la sociedad de la tecnología. Ante la pregunta sobre cómo afrontar estos riesgos, aseguró que "depender cada vez más de la tecnología, las personas y las organizaciones tiene estas consecuencias", y añadió que solo se puede avanzar en el control del riesgo "si acompañamos la inversión pública con la privada y con la concienciación".

El director de INCIBE también advirtió sobre los retos que plantea la inteligencia artificial (IA) generativa. Según Barrio, "estos últimos años se ha multiplicado, pues entraña riesgos que tenemos que comprender y conocer, no solo en nuestra vida privada, sino también para las personas que están con nosotros". Entre los riesgos mencionó la facilidad para generar suplantaciones y contenido fraudulento, así como el acceso de menores a contenidos peligrosos, como pornografía o ludopatía a través de consolas de videojuegos, lo que dificulta la implementación de controles parentales y antivirus.

A nivel nacional, INCIBE ha superado las 100.000 llamadas en toda España, de las cuales casi un 10 % corresponden a denuncias por tiendas fraudulentas. Barrio explicó que "hemos eliminado 2.200 portales comerciales falsos este año, porque con la IA, si conoces un poco de programación, la gente puede hacer páginas que incluso imitan algunas reales para obtener datos bancarios y tarjetas de crédito. Lo bueno es que las cerramos con un 99 % de éxito, las detectamos y las bloqueamos".

Sobre la situación de las empresas de ciberseguridad, Barrio destacó el crecimiento del sector en España y Baleares. "A día de hoy, con sede fiscal en Baleares hay 193 empresas dadas de alta en el ministerio para ofrecer servicios de ciberseguridad, con lo cual es un muy buen indicador de preparación del tejido empresarial", indicó.

Por último, el director abordó los retos internacionales. Recordó que muchas operaciones criminales provienen de organizaciones situadas en terceros países, lo que puede dificultar la actuación de las fuerzas de seguridad, y señaló que la IA permite "procesar datos masivos y muy rápido" para determinar quiénes están siendo afectados. También recordó la creación de la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial hace dos años.

Barrio concluyó subrayando la importancia de la concienciación: "Tenemos que acostumbrarnos a la dependencia tecnológica y entender cómo nos puede afectar, para poder protegernos y actuar de manera responsable".