Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

Exculpado de una gran deuda por "buena fe": la justicia le perdona el impago de 213.000 euros a la Seguridad Social

La aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad propicia una resolución sin precedentes en la Catalunya central para exonerar al administrador de una empresa familiar acorralado por los impagos

El beneficiario figuraba como administrador de la pequeña compañía, aunque en la práctica no dirigía el negocio

La fachada de la Ciudad de la Justicia de Barcelona

La fachada de la Ciudad de la Justicia de Barcelona / ARXIU/EL PERIÓDICO

Xavi Moraleda

Manresa
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un vecino del Bages que debía más de 213.000 euros a la Seguridad Social se ha liberado por completo de la deuda gracias a una resolución pionera que establece un precedente en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad. El hombre acumuló los impagos mientras ejercía como administrador formal de la pequeña empresa familiar, por los cuales comenzó a sufrir embargos. Al demostrar que era un "deudor de buena fe", es decir, que había actuado con honestidad, diligencia y transparencia en sus obligaciones financieras, el afectado ha tenido la oportunidad de empezar de nuevo y ha recuperado su estabilidad económica.

El beneficiario de esta exoneración es un particular que empezó a acumular una gran deuda pública con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) mientras figuraba como administrador formal de una pequeña empresa familiar a la vez que estudiaba. Aunque, a efectos prácticos, no dirigía el negocio, acabó asumiendo personalmente unas deudas que, finalmente, superaron los 213.000 euros. Como consecuencia, sufrió «embargos constantes» durante un periodo prolongado de tiempo.

El caso, que ha sido llevado por el despacho de abogados Lexia (Bufete Matamala & Roca y Marzà, en Manresa y Berga) y ha sido resuelto por el Juzgado Mercantil n.º 1 de Barcelona, destaca por ser pionero y excepcional, ya que es el primero en el que se perdona una deuda pública que supera los 200.000 euros. Además, tal como invocaba el abogado que representa al afectado, se ha aplicado directamente el Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha "roto con la rigidez de la normativa española", más restrictiva en cuanto al umbral de dinero establecido.

En este sentido, el artículo 489.5 del TRLC establece que los límites cuantitativos relativos a la exoneración del crédito público son de 10.000 euros con la Seguridad Social y 10.000 euros más con Hacienda. En el presente caso, sin embargo, el juzgado ha aplicado de forma directa el derecho europeo, que garantiza la exoneración plena y efectiva de quienes sean «deudores de buena fe», es decir, que a pesar de no poder afrontar temporalmente sus obligaciones económicas, han mantenido una conducta honesta, transparente y diligente ante la Seguridad Social y la autoridad judicial.

Jordi Matamala, CEO de Lexia y abogado responsable del departamento mercantil y concursal del despacho, destaca que "esta lectura rígida puede impedir una verdadera segunda oportunidad a los deudores de buena fe y condenar injustamente a personas vulnerables a una pobreza perpetua, precisamente aquello que el mecanismo de la ley de segunda oportunidad pretende evitar".

En el ámbito jurídico, este caso es de especial relevancia, ya que "abre la vía a miles de pequeños empresarios y autónomos que, atrapados en deudas con la Seguridad Social o Hacienda, podrán acceder a una verdadera segunda oportunidad". En este sentido, la abogada especialista en LSO Patrícia Martos manifiesta que es "esencial para dotar de coherencia real al sistema de la segunda oportunidad y garantizar que cumpla su función de reinserción económica y social para los deudores de buena fe".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detectada una nueva ciberestafa que roba datos bancarios suplantando una aplicación de gestión de aparcamiento
  2. Beca MEC 2025-2026: consulta aquí la cantidad que te corresponde y cuándo la cobrarás
  3. El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
  4. Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
  5. Mundaka, la capital española del surf, muere de éxito: ni una vivienda disponible que no sea de alquiler turístico
  6. En el pueblo abandonado de Burgos que compró una pareja holandesa: 'Es ya el lugar con más niños de la comarca
  7. Protecció Civil activa la prealerta por posibles nevadas en el Alt y el Baix Empordà
  8. Mallorca puede verse hoy desde Barcelona: la preciosa postal con la que ha amanecido la capital catalana

Multitudinaria despedida a Óscar Díaz, uno de los dos mineros fallecidos en Asturias: "Es injusto, era muy joven; le gustaba mucho vivir aquí y la mina"

Multitudinaria despedida a Óscar Díaz, uno de los dos mineros fallecidos en Asturias: "Es injusto, era muy joven; le gustaba mucho vivir aquí y la mina"

Dolor y rabia en el funeral del minero Óscar Díaz: así adiós al minero fallecido en el accidente de Asturias

Exculpado de una gran deuda por "buena fe": la justicia le perdona el impago de 213.000 euros a la Seguridad Social

Exculpado de una gran deuda por "buena fe": la justicia le perdona el impago de 213.000 euros a la Seguridad Social

La Guardia Urbana de Barcelona alerta del método "underpaper": robar teléfonos tapándolos con un diario

La Guardia Urbana de Barcelona alerta del método "underpaper": robar teléfonos tapándolos con un diario

Las nuevas víctimas de la trata: trabajadores de supermercados, 'esclavos de la marihuana' y hurtadoras del metro

Las nuevas víctimas de la trata: trabajadores de supermercados, 'esclavos de la marihuana' y hurtadoras del metro

Dos mossos evitan el suicidio de una adolescente cuando iba a saltar de un puente sobre la C-32 en Montgat

Dos mossos evitan el suicidio de una adolescente cuando iba a saltar de un puente sobre la C-32 en Montgat

Cinco heridos, dos de ellos menores, al incendiarse un ático en L'Hospitalet

Cinco heridos, dos de ellos menores, al incendiarse un ático en L'Hospitalet

La Conselleria de Sanidad se reúne con el anestesista que atendió a las dos niñas de la clínica dental de Valencia

La Conselleria de Sanidad se reúne con el anestesista que atendió a las dos niñas de la clínica dental de Valencia