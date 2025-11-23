Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido un médico por suministrar droga por vía intravenosa en un piso de la Barceloneta

Entre las sustancias que había en el domicilio destacan pequeñas cantidades de 'tusi', ketamina, MDMA, pastillas de éxtasis y comprimidos de varios tipos de fármacos, además de una balanza de precisión y productos para manipular y dosificar la droga

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a un supuesto médico colegiado que suministraba sustancias estupefacientes por vía intravenosa desde un piso del barrio de la Barceloneta, después de que uno de sus supuestos 'clientes' sufriera una intoxicación que requirió su traslado a un centro sanitario.

La detención del hombre, de 39 años, se produjo el pasado lunes 17 de noviembre, cuando agentes de Mossos d'Esquadra se personaron en ese piso y tuvieron que intervenir para auxiliar a una persona que presentaba un elevado estado de excitación por una intoxicación tras consumir drgoas.

Los agentes encontraron en el domicilio diversos tipos de droga y equipos sanitarios y productos utilizados para poner inyecciones intravenosas.

Entre las sustancias que había en el domicilio destacan pequeñas cantidades de 'tusi', ketamina, MDMA, pastillas de éxtasis y comprimidos de varios tipos de fármacos, además de una balanza de precisión y productos para manipular y dosificar la droga.

El detenido, que pasó a disposición judicial el día 20, está acusado de suministrar droga a toxicómanos aprovechando su condición de médico colegiado, según los Mossos.

