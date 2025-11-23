Cinco heridos, dos de ellos menores, al incendiarse un ático en L'Hospitalet

Dos menores y tres adultos han resultado heridos y han sido trasladados a un centro hospitalario tras el incendio desatado la mañana de este domingo en un ático de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). El fuego, ya extinguido, se ha iniciado por causas que de momento se desconocen poco antes de las 11:30 horas en un ático de la calle Pere Pelegrí de esa ciudad, han informado los Bomberos de la Generalitat, que han desplazado al lugar cinco dotaciones.

A consecuencia del fuego, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha activado cinco ambulancias, ha atendido a cinco personas: dos menores que han sido trasladados al Hospital Sant Joan de Déu y tres adultos, evacuados al Hospital Moisés Broggi.