Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Cinco heridos, dos de ellos menores, al incendiarse un ático en L'Hospitalet

Un patinete eléctrico provoca un incendio en un piso de L’Hospitalet

Camión de Bomberos de la Generalitat de Catalunya.

Camión de Bomberos de la Generalitat de Catalunya.

EFE

EFE

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Dos menores y tres adultos han resultado heridos y han sido trasladados a un centro hospitalario tras el incendio desatado la mañana de este domingo en un ático de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). El fuego, ya extinguido, se ha iniciado por causas que de momento se desconocen poco antes de las 11:30 horas en un ático de la calle Pere Pelegrí de esa ciudad, han informado los Bomberos de la Generalitat, que han desplazado al lugar cinco dotaciones.

A consecuencia del fuego, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha activado cinco ambulancias, ha atendido a cinco personas: dos menores que han sido trasladados al Hospital Sant Joan de Déu y tres adultos, evacuados al Hospital Moisés Broggi.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detectada una nueva ciberestafa que roba datos bancarios suplantando una aplicación de gestión de aparcamiento
  2. Beca MEC 2025-2026: consulta aquí la cantidad que te corresponde y cuándo la cobrarás
  3. El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
  4. Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
  5. Mundaka, la capital española del surf, muere de éxito: ni una vivienda disponible que no sea de alquiler turístico
  6. En el pueblo abandonado de Burgos que compró una pareja holandesa: 'Es ya el lugar con más niños de la comarca
  7. Protecció Civil activa la prealerta por posibles nevadas en el Alt y el Baix Empordà
  8. Mallorca puede verse hoy desde Barcelona: la preciosa postal con la que ha amanecido la capital catalana

Las nuevas víctimas de la trata: trabajadores de supermercados, 'esclavos de la marihuana' y hurtadoras del metro

Las nuevas víctimas de la trata: trabajadores de supermercados, 'esclavos de la marihuana' y hurtadoras del metro

Dos mossos evitan el suicidio de una adolescente cuando iba a saltar de un puente sobre la C-32 en Montgat

Dos mossos evitan el suicidio de una adolescente cuando iba a saltar de un puente sobre la C-32 en Montgat

Cinco heridos, dos de ellos menores, al incendiarse un ático en L'Hospitalet

Cinco heridos, dos de ellos menores, al incendiarse un ático en L'Hospitalet

La Conselleria de Sanidad se reúne con el anestesista que atendió a las dos niñas de la clínica dental de Valencia

La Conselleria de Sanidad se reúne con el anestesista que atendió a las dos niñas de la clínica dental de Valencia

Venta de un bebé en Málaga: la Policía Nacional evita la venta de una recién nacida por 3.000 euros

Venta de un bebé en Málaga: la Policía Nacional evita la venta de una recién nacida por 3.000 euros

El anestesista Vicente Domingo, sobre la muerte de una niña tras una intervención en una clínica dental de Valencia: “Lo ocurrido es extremadamente raro"

El anestesista Vicente Domingo, sobre la muerte de una niña tras una intervención en una clínica dental de Valencia: “Lo ocurrido es extremadamente raro"

Iberia denuncia un ciberataque que afecta a datos de clientes

Iberia denuncia un ciberataque que afecta a datos de clientes

Tres años como piloto de avión sin ser comandante: investigan a un español por falsificar documentos de vuelo

Tres años como piloto de avión sin ser comandante: investigan a un español por falsificar documentos de vuelo