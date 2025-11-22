Muere una menor que iba de pasajera en una moto accidentada en la A-2

Una vecina de Santa Coloma de Cervelló de 17 años ha muerto este sábado sobre las cinco de la tarde tras sufrir un accidente la moto en la que viajaba como acompañante en la A-2, a la altura del municipio del Bruc.

Los Mossos d'Esquadra investigan este nuevo siniestro mortal en la red viaria catalana en el que el conductor de la moto quedó herido crítico y lo han trasladado con urgencia al Hospital de Bellvitge.

A raíz del siniestro mortal, se han activado cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y dos unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Con esta víctima 132 personas han perdido la vida en las carreteras catalanas este año, según el Servei Català de Trànsit. Se trata de una cifra superior a la del año pasado por esta época pero a los gestores del tráfico catalanes también les preocupa el incremento de accidentes que han provocado heridos graves.

En los primeros diez meses de 2025, el número de personas heridas de gravedad en siniestros de circulación en Catalunya ha crecido un 17,4%: 769 frente a las 655 del año pasado. Muchas de ellas quedan con secuelas permanentes.