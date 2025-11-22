Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Muere una menor que iba de pasajera en una moto accidentada en la A-2

El conductor está herido crítico y fue trasladado al Hospital de Bellvitge

Las muertes en accidentes de tráfico en Catalunya aumentan un 13%, y los heridos graves, un 17%

Una ambulancia del SEM de noche

Una ambulancia del SEM de noche / Departament de Salut

Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una vecina de Santa Coloma de Cervelló de 17 años ha muerto este sábado sobre las cinco de la tarde tras sufrir un accidente la moto en la que viajaba como acompañante en la A-2, a la altura del municipio del Bruc.

Los Mossos d'Esquadra investigan este nuevo siniestro mortal en la red viaria catalana en el que el conductor de la moto quedó herido crítico y lo han trasladado con urgencia al Hospital de Bellvitge.

A raíz del siniestro mortal, se han activado cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y dos unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Con esta víctima 132 personas han perdido la vida en las carreteras catalanas este año, según el Servei Català de Trànsit. Se trata de una cifra superior a la del año pasado por esta época pero a los gestores del tráfico catalanes también les preocupa el incremento de accidentes que han provocado heridos graves.

En los primeros diez meses de 2025, el número de personas heridas de gravedad en siniestros de circulación en Catalunya ha crecido un 17,4%: 769 frente a las 655 del año pasado. Muchas de ellas quedan con secuelas permanentes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
  2. El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
  3. Beca MEC 2025-2026: consulta aquí la cantidad que te corresponde y cuándo la cobrarás
  4. Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
  5. Catalunya dejará de hacer los exámenes de competencias básicas en todos los centros
  6. En el pueblo abandonado de Burgos que compró una pareja holandesa: 'Es ya el lugar con más niños de la comarca
  7. Protecció Civil activa la prealerta por posibles nevadas en el Alt y el Baix Empordà
  8. Ola de frío en Barcelona y resto de Catalunya: ¿cuántos grados más bajará la temperatura?

Muere una menor que iba de pasajera en una moto accidentada en la A-2

Muere una menor que iba de pasajera en una moto accidentada en la A-2

Cortan la Ronda Litoral de Barcelona tras precipitarse una persona cerca del Moll de la Fusta

Cortan la Ronda Litoral de Barcelona tras precipitarse una persona cerca del Moll de la Fusta

Dos heridos en una agresión con arma blanca en Ávila

La clínica de Valencia donde fue atendida la menor fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa

La clínica de Valencia donde fue atendida la menor fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa

Anilson Soares, el minero leonés fallecido en Asturias, ya había perdido a un hermano en la mina

Detenido un hombre por asesinar a su expareja de 60 años en Málaga

Detenido un hombre por asesinar a su expareja de 60 años en Málaga

Detenido un hombre por asesinar a su expareja de 60 años en Málaga

Detenido un hombre por asesinar a su expareja de 60 años en Málaga

Un "hundimiento fortuito" por una causa geológica "puntual e inesperada", la hipótesis que cobra fuerza sobre la tragedia minera de Asturias